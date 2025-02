Đang dừng đèn đỏ, xe taxi bất ngờ phát nổ kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Vào khoảng 8h38 sáng 24/2 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc, một chiếc taxi đang chờ đèn đỏ đột nhiên phát nổ ở cốp xe.

Vụ nổ đã khiến các bộ phận của xe bay ra ngoài do sóng xung kích, khiến tài xế phải ngay lập tức ra khỏi xe.

Cốp xe taxi bất ngờ phát nổ trên phố.

Sau vụ nổ, chiếc taxi nhanh chóng chìm trong biển lửa, khói dày đặc bốc lên từ hiện trường. Lính cứu hỏa đã sớm và dập tắt đám cháy thành công.

Các báo cáo cho biết, chiếc taxi đã được cải tạo từ một chiếc xe chạy bằng xăng sang chạy bằng khí tự nhiên. Các nhà chức trách hiện đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn