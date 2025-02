Đà Nẵng: Tuyên phạt 16 năm tù với kẻ giả danh đại tá công an lừa đảo

Sau 2 ngày xét xử, sáng 26/2, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thừa Sơn 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Lê Thừa Sơn phải chấp hành án phạt 16 năm tù giam.

Lê Thừa Sơn (áo kẻ) cùng tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Như tin đã đưa, tháng 4/2023, Lê Thừa Sơn từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng núp bóng mua bán đồ gỗ mỹ nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, Lê Thừa Sơn làm quen với 2 người phụ nữ là Nguyễn Thị Nh. (37 tuổi, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Phùng Thị H. (45 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Căn cước công dân và thẻ ngành công an giả mang cấp hàm đại tá của Lê Thừa Sơn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Lê Thừa Sơn khoe với 2 người phụ nữ thẻ ngành Công an (được làm giả) với cấp hàm đại tá. Lê Thừa Sơn cũng làm giả BKS 80A-565.49 màu xanh gắn vào xe ô tô Ford của mình để phục vụ hành vi lừa đảo.

Chị Phùng Thị H. đã đưa cho Lê Thừa Sơn tổng cộng 2 tỷ đồng nhờ “chạy” cho em gái bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được tại ngoại.

Chị Nguyễn Thị Nh. đưa cho Lê Thừa Sơn tổng cộng 5 tỷ đồng để nhờ can thiệp, giúp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số tiền chiếm đoạt của của 2 phụ nữ được Lê Thừa Sơn sử dụng để trang trải nợ nần ngoài xã hội, chi tiêu cá nhân.

Ngày 27/10/2023, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tố cáo của chị Nguyễn Thị Nh. và chị Phùng Thị H. về việc bị Lê Thừa Sơn giả là đại tá Công an tỉnh Thanh Hóa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ô tô mang BKS giả của Lê Thừa Sơn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định thông tin tố cáo của 2 người phụ nữ nói trên là có cơ sở. Ngày 1/11/2023, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện bắt giam Lê Thừa Sơn.

Cùng với việc bắt giữ đại tá công an giả Lê Thừa Sơn, công an cũng thu giữ tang vật gồm: xe ô tô biển kiểm soát 51G-565.49, chứng minh công an nhân dân giả mang tên Lê Thừa Sơn, còng số 8 và biển xe ô tô màu xanh giả 80A-565.49, điện thoại Iphone 14 Pro. Các tang vật này được đối tượng này sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết