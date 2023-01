Có một người trưởng bản như thế!

Nếu không có chú Truyền thì chúng tôi "lành ít, dữ nhiều"

Hơn 3 tháng đã trôi qua, nhưng những hình ảnh về cơn lũ vẫn còn hằn rõ trong tâm trí người dân ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Trong đêm 1/10/2022, khi nhận thấy mưa to kéo dài, nước lũ trên suối Huồi Giảng chảy qua địa bàn có vẻ khác thường, anh Vi Văn Truyền cùng các chiến sĩ dân quân địa phương đã thức trắng, dầm mình trong mưa lũ kêu gọi, hỗ trợ những gia đình ở vị trí thấp sơ tán đến nơi an toàn. Đến 7h sáng ngày 2/10, lũ cực lớn bất ngờ ập về bản Hòa Sơn, cuốn theo đất đá, cây cối... Một số ngôi nhà sàn của người dân trong bản tưởng chừng như an toàn, đang là nơi tránh trú của hàng chục con người, bỗng nằm giữa dòng nước xiết, rung lắc dữ dội.

Ông Lô Văn Hùng, trú bản Hòa Sơn nhớ lại: “Nhà chúng tôi cách lòng suối Huồi Giảng hơn 30m và được xác định là vị trí an toàn. Trước khi lũ quét ập đến, ngoài các thành viên trong gia đình còn có một số cháu học sinh trọ học trên địa bàn đang ở nhờ tránh lũ. Lúc này, cơn lũ đổ về dữ dội chưa từng thấy, cuốn theo đá và thân cây đập vào chân cột nhà khiến căn nhà kiên cố của gia đình tôi bị rung lắc mạnh, có nguy cơ đổ sập. Chúng tôi rất lo sợ, tìm cách thoát ra ngoài nhưng bốn bề đều cuồn cuộn nước lũ nên chỉ biết kêu gào”.

Anh Truyền chia sẻ ký ức về cơn lũ kinh hoàng

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, anh Truyền đã dũng cảm chạy lên phía trên, bơi cắt dòng nước xiết, mang theo sợi dây dài tiếp cận được nhà ông Hùng. Bằng sự nỗ lực và giúp đỡ của nhiều người, anh Truyền đã thành công đưa hơn 13 người ra khỏi ngôi nhà đang có nguy cơ bị lũ cuốn. Quá trình cứu người, anh Truyền bị thương ở tay nhưng người trưởng bản này khi nghe tin vợ chồng ông Vi Trọng Hải (vợ là bà La Thị Mai) đang kẹt giữa dòng nước lũ, anh Truyền lại bật dậy, hô hào mọi người hợp sức cứu người. Thời điểm này, trong ngôi nhà bị nước lũ bủa vây, ngoài ông Hải bị bệnh tai biến và bà Mai đã lớn tuổi, còn có 7 em học sinh đang ở đây trọ học.

Sau khi xem xét địa hình, anh Truyền thống nhất với mọi người phương án bắc thang từ những ngôi nhà xung quanh để tiếp cận, dỡ mái ngói, đưa vợ chồng ông Hải và các em học sinh thoát hiểm. “Chỉ vài phút sau khi chú Truyền và mọi người đưa được chúng tôi ra ngoài thì ngôi nhà bị lũ xô đổ tường vây, cuốn trôi toàn bộ tài sản. Thế mới biết, vợ chồng tôi và các cháu học sinh thật là may mắn. Nếu chú Truyền không đến thì chúng tôi lành ít, dữ nhiều…”, bà Mai kể lại. Cảm phục hành động dũng cảm của anh Truyền, Chủ Tịch nước đã gửi thư khen ngợi.

Người đảng viên hết lòng vì dân

Trước khi cơn lũ quét chưa từng có ập đến, bản Hòa Sơn là nơi trù phú, đời sống của người dân này được nâng cao. Thế nhưng, trước sự hung tàn của thiên tai, có hơn 20 gia đình trong bản rơi vào cảnh trắng tay, hàng chục ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng không thể khôi phục, phải chờ chính quyền địa phương tổ chức tái định cư ở địa điểm mới. Lũ qua đi, công tác ổn định đời sống cho người dân cũng ngổn ngang nhiều việc. Là người đứng đầu bản, lúc này, anh Truyền trở thành đầu mối để các nhà hảo tâm tìm đến quyên góp nhằm sẻ chia với các gia đình trong bản.

“Kể từ ngày xảy ra trận lũ quét lịch sử, tôi gần như quên việc gia đình để tập trung lo việc chung của bản. Tổn thất về tài sản, vật chất của nhân dân rất lớn, khiến đời sống bà con gặp muôn vàn khó khăn. Đồng bào cả nước cùng chính quyền và các lực lượng đều tích cực chung sức giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Tôi xác định, mình là trưởng bản, dù có vất vả đến mấy thì cũng phải cố gắng. Cũng may, tôi được gia đình, nhất là vợ ủng hộ, động viên tôi cố gắng giúp đỡ đồng bào", anh Truyền chia sẻ.

Dấu tích còn lại nơi cơn lũ kinh hoàng quét qua

Ít ai biết được rằng, anh Truyền tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phát triển nông thôn. Rời ghế nhà trường, anh Truyền về công tác tác tại xã Tà Cạ theo kiểu bán chuyên phụ trách nông nghiệp. Tháng 10/2020, anh Truyền được người dân tin tưởng bầu làm trưởng bản Hòa Sơn.

Bản Hòa Sơn có 244 hộ, 989 nhân khẩu, 4 hệ dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Kinh, Thái, Khơ Mú và dân tộc Mông. Anh Truyền cho biết: “Bản Hòa Sơn có đặc thù nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên văn hóa, kinh tế, dân trí không đồng đều nên việc quản lý cũng có nhiều bất cập”. Anh Truyền lập gia đình năm 1982 và đã có 2 người con. Trong đợt lũ vừa qua, người đàn ông này đúng nghĩa ăn, ngủ cùng người dân. Hiểu và thông cảm vợ anh Truyền cáng đáng mọi việc và chăm con để chồng yên tâm lo việc.

Bản Hòa Sơn bây giờ đang hồi sinh từng ngày

Đến nay, đời sống người dân bản Hòa Sơn cơ bản đã ổn định, những ngôi nhà nào sửa chữa được thì đã sửa, những người mất nhà thì đang được bố trí ở ghép, ở tạm chờ nơi định cư mới. Cơn lũ lịch sử đã đi qua, người dân dần trở lại với cuộc sống thường nhật. Qua cơn hoạn nạn, mọi người thêm hiểu và cảm phục anh Truyền nhiều hơn bởi những cố gắng, lo toan của anh cho người dân bản Hòa Sơn. Một mùa xuân nữa lại về, dưới sự chăm lo của người đảng viên trẻ như anh Truyền, bản Hòa Sơn sẽ sớm trù phú và sầm uất trở lại.

Tác giả: Thịnh An

Nguồn tin: An Ninh Thủ Đô