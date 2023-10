Chỉ cần lấy thứ này cắm vào quả chanh rồi để đó, điều gì xảy ra

Lợi ích quả chanh đối với sức khỏe

Giải độc cơ thể: Chanh có thể thanh tẩy cơ thể bạn, giải trừ độc tố, tăng cường chức năng của các enzyme, giúp thận của bạn khỏe mạnh mỗi ngày.

Cải thiện hệ miễn dịch: Chanh dồi dào vitamin C, chất thực sự cần thiết đối với hệ miễn dịch của chúng ta. Vitamin C còn giúp giảm stress hiệu quả, do đó các chuyên gia về sức khỏe luôn khuyên bạn cần bổ sung thêm chúng vào những ngày căng thẳng, mệt mỏi.

Tốt cho não bộ: Như đã đề cập ở trên, chanh chứa nhiều kali hơn nhiều loại quả khác, giúp tăng cường sức khỏe cho tim, não bộ, đặc biệt là tốt cho các tế bào thần kinh.

Cải thiện tiêu hóa: Nước chanh giúp tăng cường khả năng tiêu hóa, giảm độc tố toxin trong thực phẩm khi bạn ăn, hạn chế các chứng khó tiêu, ví dụ như ợ nóng.

Tốt cho da: Trong quả chanh có chất chống oxi hóa giúp bạn giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Thậm chí uống chanh đều đặn giúp bạn giảm sẹo, trẻ hóa làn da, bởi nó giúp giải độc trong máu, giữ da bạn đều màu và rạng rỡ.

Giảm cân hiệu quả: Chanh chứa pectin, chất giúp bạn chống lại cơn thèm ăn và vì thế góp phần tích cực cho cuộc chiến giảm cân của bạn.

Giảm căng thẳng: Nghiên cứu cho thấy dù là mùi chanh thơm cũng giúp bạn hạn chế căng thẳng, bình tĩnh và cân bằng. Nước chanh giúp bạn trở nên tỉnh táo, khỏe mạnh hơn, xua tan lo lắng, mệt mỏi trong cơ thể, theo Sức khỏe & Đời sống.

Ảnh minh họa.

Mẹo hay dùng chanh đuổi côn trùng

Cách dùng chanh đuổi kiến

– Dùng nước cốt chanh: Cách này cực kỳ đơn giản, bạn chỉ việc vắt nước cốt chanh rồi đổ lên đường di chuyển hoặc tổ của kiến ở góc tường, bậu cửa, bàn bếp…

– Dùng vỏ chanh: Bạn nên cắt nhỏ vài miếng vỏ chanh rồi rải ở quanh bậu cửa, khu vực có nhiều kiến là ngay lập tức chúng sẽ rời đi bởi mùi tinh dầu từ vỏ chanh. Hoặc bạn cũng có thể lấy 3 – 4 quả chanh cho vào máy xay rồi hòa lẫn với 2 lít nước dùng để lau sàn nhà.

Cách dùng chanh và nụ đinh hương khô đuổi muỗi

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– Hoa đinh hương khô (mua tại các cửa hàng thuốc bắc, thuốc nam).

– Vài quả chanh đã cắt làm đôi.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cắm hoa đinh hương khô phủ kín lên mặt trong của quả chanh đã cắt đôi.

Bước 2: Cho nửa quả chanh vào bát rồi đặt vào các góc trong ngôi nhà như phòng bếp, bàn tiếp khách, phòng ngủ, bàn làm việc, phòng vệ sinh…

Cách đuổi muỗi bằng nến chanh

Bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau: sáp nến, vỏ chanh, tinh dầu chanh, dây nến và đế. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một ít màu pha và kim tuyến nếu muốn phần nến đẹp hơn.

Bước 1: cắt quả chanh theo chiều dọc và bỏ phần thịt. Mang phần vỏ phơi khô

Bước 2: đun chảy phần sáp nến và màu pha. Sau đó cho vài giọt tinh dầu chanh vào.

Bước 3: đặt dây nến vào phần vỏ chanh đã phơi khô, giữ dây thẳng và chặt.

Bước 4: dùng sáp nến đã đun chảy đổ vào, cho một ít kim tuyến lên bề mặt. Sau đó đợi nến đông lại và cắt bớt dây nến.

Khi dùng bạn cần mồi lửa cho phần dây nến và đặt nến vào những nơi có muỗi. Nến chanh không chỉ có công dụng đuổi muỗi mà còn giúp ngôi nhà bạn trở nên thơm mát hơn.

Cách đuổi gián bằng chanh

Nếu muốn dùng chanh đuổi gián, bạn cũng nên nạo lấy vỏ của 3 quả chanh, sau đó phơi khô rồi đặt ở bậu cửa, góc tối nơi loài côn trùng này hay xuất hiện.

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm tương tự như cách dùng chanh đuổi ruồi là: Mang vỏ chanh sau khi phơi khô đốt lên.

* Thông tin mang tính chất tham khảo!

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn