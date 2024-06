Cháy lớn ở cửa hàng điện lạnh, 4 người may mắn thoát nạn nhờ sang nhà hàng xóm

Tin tức ban đầu trên Công luận, vào khoảng 20h30 ngày 24/6, lửa xuất hiện từ tầng 1 cửa hàng điện lạnh Hưng Thịnh ở tổ dân phố 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan lên các tầng trên.

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Xuân Trường quê hương tôi)

Thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, trên địa bàn thị trấn có mưa. May mắn 4 người trong nhà đã kịp thời thoát sang nhà hàng xóm, theo Dân trí.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công luận)

Đến khoảng 22h45 cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế

Ban đầu xác định không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng cứu hỏa khống chế thành công đám cháy. (Ảnh: Beat Nam Định)

Hiện, nguyên nhân gây ra cháy đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn