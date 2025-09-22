Cắt khối u buồng trứng nặng 5,5 kg cho nữ bệnh nhân 19 tuổi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 5,5 kg cho một nữ bệnh nhân 19 tuổi.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 phẫu thuật, cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 5,5 kg cho bệnh nhân nữ.



Bệnh nhân là chị L.Y.H, ngụ tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Theo lời kể của người nhà, hơn một năm qua bụng của chị H. có dấu hiệu to dần nhưng không gây đau nên gia đình không đưa đi khám. Đến khoảng một tháng gần đây, bụng chị H. to nhanh bất thường, kèm cảm giác nặng tức, khó chịu, nên chị mới đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 thăm khám.

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn ở vùng chậu, nồng độ CA125 tăng cao, được chẩn đoán là u buồng trứng kích thước lớn, có dấu hiệu theo dõi ung thư buồng trứng.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, do khối u phát triển quá lớn, các bác sĩ đã dự liệu trước ca mổ có thể dính vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như đại tràng, ruột non, thành chậu… nguy cơ mất máu cao. Sau hội chẩn, ê kíp đã quyết định phẫu thuật bóc tách khối u.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải. Khối u có kích thước khoảng 20 x 35 cm, nặng 5,5 kg. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang hồi phục tốt.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV