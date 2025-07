Cách sử dụng serum vitamin C để mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho làn da ngày càng đẹp hơn

Lợi ích của serum vitamin C trong làm đẹp da

Vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các các gốc tự do có hại cho tế bào. Ngoài ra, vitamin C còn là một chất thiết yếu, tham gia vào quá trình hình thành xương, sụn, cơ, mạch máu và collagen trong cơ thể. Chính vì thế vitamin C có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Trong làm đẹp da, đa số người dùng đều không thích đắp các loại quả giàu vitamin C trực tiếp lên da, bởi các lý do như: Không tiện bằng serum; không mang lại hiệu quả nhanh; khó kiểm soát được hàm lượng và thậm chí là lo về an toàn chất lượng. Nếu chỉ ăn thực phẩm hoặc uống bổ sung vitamin C thì chỉ cung cấp được một lượng nhỏ chất này giúp làm đẹp da.

Còn serum vitamin C là một dạng dẫn xuất của vitamin C nguyên chất. Khi sử dụng vitamin C dạng serum trực tiếp lên da sẽ giúp làn da hấp thu hiệu quả hơn. Vì thế, từ lâu serum vitamin C đã được sử dụng như một hoạt chất làm trắng da và giúp da mịn màng hiệu quả.

Hướng dẫn cách dùng serum vitamin C

Để serum vitamin C có thể phát huy tốt công dụng mang lại hiệu quả tích cực trên làn da, bạn nên chú ý cách sử dụng serum vitamin C.

Chọn sản phẩm có nồng độ phù hợp

Trước tiên hãy chọn cho mình một sản phẩm có nồng độ phần trăm acid ascorbic (vitamin C) tối thiểu là 10%, để da thẩm thấu được hết hiệu quả từ serum. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu đừng nên chọn nồng độ phần trăm quá cao bởi có thể gây kích ứng, đỏ và hơi rát trên da. Nhưng cũng đừng chọn nồng độ quá nhẹ sẽ không đem lại hiệu quả rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm sử dụng

Các sản phẩm serum vitamin C thường được khuyên dùng 2 lần/ngày, bạn có thể dùng đúng như hướng dẫn. Còn nếu như da bạn có tính nhạy cảm thì chỉ nên dùng 1 lần trong ngày vào ban đêm. Hoặc 1 lần vào buổi sáng sớm trước khi ra khỏi nhà 10 - 15 phút để dưỡng chất thấm hoàn toàn vào da, tránh trường hợp bị tác động bởi môi trường bên ngoài làm kích ứng.

Bước dùng trong chu trình dưỡng da

Cũng giống như những loại serum khác, serum vitamin C được dùng trước kem dưỡng, theo thứ tự trong chu trình dưỡng da cụ thể là: Sữa rửa mặt - Toner hoặc nước hoa hồng - Serum vitamin C - Kem Dưỡng - Kem chống nắng (ban ngày).

Những sai lầm cần tránh khi dùng serum vitamin C

Sử dụng retinol cùng lúc với vitamin C: Khi sử dụng cả 2 sản phẩm này sẽ làm càng gây rát da. Nếu muốn sử dụng thì cần cách xa hoặc cách ngày. Ví dụ hôm nay dùng serum vitamin C, ngày mai dùng retinol. Hoặc buổi sáng dùng vitamin C, buổi tối dùng retinol. Tuy nhiên với làn da nhạy cảm thì cách sử dụng này cũng không nên áp dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Không có khoảng nghỉ giữa các bước dưỡng da: Nếu liên tiếp thoa chồng các sản phẩm dưỡng da lên nhau mà không có khoảng nghỉ giữa các sản phẩm thì da không kịp thời gian để thẩm thấu và "thở". Điều này sẽ tăng nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và các chất dinh dưỡng không thẩm thấu vào da được.

Dùng serum vitamin C đã bị oxy hoá: Khi bảo quản không tốt hoặc để quá hạn thì serum vitamin C sẽ bị oxy hóa. Lúc này sản phẩm đã không còn tác dụng nữa, nếu tiếc rẻ mà sử dụng thì còn mang các tác hại khiến da bị dị ứng nghiêm trọng.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn