Bị đánh vào chân, voi nổi điên giẫm tử vong người huấn luyện

Your browser does not support the video tag.

Con voi nặng 907kg đã dẫm lên người huấn luyện trên bãi đất trống của công viên ở miền nam Ấn Độ .

Người huấn luyện đã bị con voi tấn công hôm thứ 20/6, tại khu vực Kallar, thuộc vùng Idukki của Kerala ngay sau khi ông đánh vào chân nó và ra lệnh.

Ngay sau đó, con voi khổng lồ hất ngã người huấn luyện xuống đất rồi dùng chân giẫm lên người anh ta. Sau đó, nó con dùng vòi nâng người đàn ông lên cao rồi quật xuống đất. Đoạn phim cũng cho thấy người đàn ông thứ hai xuất hiện và con voi lập tức quay sang tấn công người này.

Huấn luyện viên thiệt mạng là ông M Balakrishnan, 62 tuổi, người đã được khám nghiệm tử thi chính thức trước khi bàn giao thi thể cho người thân làm nghi lễ cuối cùng.

Các báo cáo cho thấy một cuộc điều tra đã được bắt đầu đối với công viên voi sau vụ việc thương tâm. Việc đóng cửa khẩn cấp công viên là do Cục Lâm nghiệp ủy quyền.

Người huấn luyện bị con voi tấn công.

Theo báo cáo địa phương, AH Jalaludin, cư dân Erumeli, quận Kottayam, là chủ sở hữu của con voi. Tuy nhiên, PK Raveendran, một người dân địa phương ở Kanjirappally, mới là người chăm sóc chính cho con voi.

Các nhà chức trách cho biết việc đóng cửa công viên là cần thiết để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của đàn voi, đồng thời điều tra mọi hành vi vi phạm quy định liên quan.

Voi là một trong số các loài thú khổng lồ được mọi người yêu thích. Cũng như các loài được thuần hóa và nuôi dưỡng khác, chúng khá hiền lành. Tuy nhiên, khi bị kích động, bị tấn công nhất là trong tự nhiên, voi lại chính là một trong những loài nguy hiểm nhất thế giới.

Chúng khá hung hăng khi giận dữ và có tiếng về thù dai. Ở Ấn Độ, có hàng trăm trường hợp được biết đã chết vì bị voi tấn công.

Tác giả: Hải Vân (Theo Dailymail)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn