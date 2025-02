Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: "Hô biến" gara để xe thành kho chứa hồ sơ

Đó là nội dung phản ánh mới nhất của bạn đọc đến Báo Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, trong thời gian dài vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (HNĐK) Nghệ An đã tự ý thay đổi công năng hoạt động của tầng hầm toà nhà chính.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An tự ý thay đổi công năng tầng hầm.



Ghi nhận của Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, toàn bộ diện tích tầng hầm của toà nhà được sử dụng làm kho chứa của vô số đồ, vật dụng.

Ga ra để xe được sử dụng làm kho chứa hồ sơ.



Theo quan sát, tại mộ số khu vực trong tầng hầm Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã cho ngăn thành các phòng để chứa hồ sơ. Một số phòng khác được vây tôn để chưa đồ dùng khác.

Giường bệnh, các độ vật cũ nằm la liệt.

Ngay khu vực cổng tầng hầm là vô số giường bệnh cũ, khu cửa hỏng, bàn ghế... Đáng kể có rất nhiều bình cứu hoả được bày la liệt.

Được biết, theo thiết kế tầng hầm này được dùng làm ga ra để xe.

Một số khu vực tầng hầm được vây tôn làm nhà kho.





Nguồn tin riêng của Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ngày 02/01/2025 Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã có Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC đối với Bệnh viện HNĐK Nghệ An về sự việc này.

