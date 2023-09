Tập trung huy động nguồn lực, phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt vào năm 2025

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế cùng các đồng chí Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ Y tế; Lãnh đạo một số bệnh viện nước bạn Lào, các tỉnh, thành trong cả nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Trọng Hoàng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chính quy, hiện đại và chuyên nghiệp

Phó Giám đốc Bệnh viện Trịnh Xuân Nam trình bày diễn văn khai mạc

Đ/c Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An báo cáo lịch sử 105 năm xây dựng và phát triển (18/9/1918-18/9/2023)

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là Bệnh viện đa khoa hạng I, đơn vị y tế lớn nhất của tỉnh Nghệ An với bề dày lịch sử hơn 100 năm. Hơn 1 thế kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện đã đồng hành cùng Quân và nhân dân ta trải qua các cuộc kháng chiến, góp phần vào thắng lợi của cách mạng. Từ thực tế chiến tranh, Bệnh viện phải sơ tán đi nhiều nơi, nhờ đó đã hình thành mạng lưới y tế khắp các huyện, xã thuộc tỉnh Nghệ An, là cơ sở để hình thành nên một số Bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện tuyến huyện ngày nay.

Từ một nhà thương với quy mô nhỏ 100 giường bệnh, đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có tầm và thế của một Bệnh viện tuyến cuối khu vực, Bệnh viện đa khoa lớn nhất của tỉnh và đã giành nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Năm 2017 là năm đầu tiên Bệnh viện chính thức hoạt động theo cơ chế tự chủ đảm bảo chi thường xuyên. Bệnh viện đã tiến hành củng cố và đổi mới toàn diện trên mọi mặt để nâng cao hiệu quả trong công tác khám và điều trị. Giai đoạn 2017 – 2022, Bệnh viện đã thành lập thêm 12 khoa, phòng, trung tâm; các đơn vị được thành lập mới đều phát huy hiệu quả hoạt động.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ do cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện thể hiện

Hiện nay, Bệnh viện có 60 khoa, phòng, trung tâm với đội ngũ nhân lực chất lượng hơn 1.700 người, trong đó nhân lực có trình độ trên đại học 264 người. Hiện Bệnh viện có 1.960 giường bệnh kế hoạch, 2.626 giường bệnh thực hiện do lưu lượng bệnh nhân đông, khám bệnh dao động từ 1.300 – 1.500 người/ngày, điều trị nội trú dao động từ 2.400 – 2.700 người/ngày. Bệnh viện đã triển khai được gần 11.000 kỹ thuật từ các kỹ thuật tuyến tỉnh đến tuyến Trung ương. Trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Can thiệp mạch, mổ tim hở, hỗ trợ sinh sản, ghép tạng, phát triển chuyên sâu phẫu thuật nội soi các chuyên ngành; triển khai phẫu thuật vi phẫu ghép xương hàm từ xương mác tự thân, phẫu thuật bắc cầu chủ vành, tiếp tục triển khai kỹ thuật ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy trong chuyên ngành hồi sức cứu sống bệnh nhân nặng nguy kịch, đẩy mạnh can thiệp mạch khó, đặt stent Graft trong bệnh lý phình động mạch chủ...

Với truyền thống yêu nước, yêu nghề, đoàn kết, tận tâm, tận tụy với người bệnh, với nhân dân đã xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chính quy, hiện đại và chuyên nghiệp. Bệnh viện hiện đang thực hiện nhiệm vụ tuyến cuối khám chữa bệnh chuyên ngành Nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa của khu vực Bắc Trung bộ; là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân, đặc biệt nhân dân trong tỉnh, trong khu vực và nước bạn Lào.

Tập trung huy động nguồn lực phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt vào năm 2025

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện tốt 10 điều y đức, thực sự tạo được sự hài lòng đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân; đảm bảo sự công bằng đối với các người bệnh trong khám và điều trị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng nhân lực của Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng và đánh giá cao truyền thống lịch sử và những thành quả mà các thế hệ Y bác sỹ, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Trải qua 105 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện không ngừng lớn mạnh về năng lực chuyên môn, dịch vụ kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hướng đến mục tiêu “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”. Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, bằng trí tuệ và lòng nhân ái của các thế hệ Y bác sỹ, cán bộ, viên chức, người lao động qua các thời kỳ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có những bước phát triển vững chắc để trở thành một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, chất lượng cao; đi đầu trong phát triển chuyên môn kỹ thuật ở hầu hết các lĩnh vực, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín không chỉ trong tỉnh mà cả các tỉnh lân cận và nước bạn Lào. Có thể khẳng định rằng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tiền thân, là cái nôi cho sự nghiệp phát triển Y tế tỉnh nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Tập thể lãnh đạo và cán bộ y, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Thứ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thường trực Ban Bí thư tổ chức quán triệt là thời cơ, vận hội mới cho Nghệ An phát triển nhanh, mạnh, đột phá và bền vững, trong đó lĩnh vực Y tế được xác định là một trong các trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tỉnh và ngành Y tế đặt mục tiêu: Tập trung huy động nguồn lực để phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt vào năm 2025. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy Thứ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khám chữa bệnh. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tập thể lãnh đạo và cán bộ y, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Cùng với đó, tập trung mọi nguồn lực cho công tác phát triển chuyên môn theo hướng hiện đại và chuyên sâu; phấn đấu thực hiện cơ bản các kỹ thuật tuyến trung ương, đặc biệt là các kỹ thuật cao. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng nhân lực của Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt; không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch và vững mạnh.

Đồng thời, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo Bệnh viện xanh - sạch - đẹp, bổ sung thêm các trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, trong tổ chức tiếp nhận, khám chữa bệnh và nâng cao hiệu quả quản trị của Bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Tập thể lãnh đạo và cán bộ y, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các cấp, cùng sự nỗ lực của Ngành Y tế Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu và truyền thống tốt đẹp của lịch sử 105 năm, bằng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo sớm xây dựng Bệnh viện trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt, có uy tín, chất lượng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn