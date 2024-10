Bắt quả tang nữ nhân viên kích dục cho khách tại 2 cơ sở kinh doanh massage

Tại Công ty TNHH Xông hơi massage Điêu Thuyền (địa chỉ 148 Nguyễn Trãi, KP2, phường Xuân Hoà, TP.Long Khánh) do Nguyễn Thị M. (SN 1990, HKTT Đội 2, thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ cơ sở.

Kiểm tra tại phòng VIP2, lực lượng công an bắt quả tang 1 nhân viên nữ đang khoả thân kích dục cho khách.

Tiến hành kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân massage Tố Nhi (địa chỉ 112/14, KP3, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh) do Nguyễn Thị N. (SN 1959, HKTT: KP 1, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) làm chủ cơ sở, phát hiện 2 nhân viên nữ đang kích dục cho khách tại 2 phòng.

Hiện Công an TP.Long Khánh đang lập hồ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn