Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Theo đó, sau thời gian theo dõi đối tượng, vào ngày 1/3, Ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng tình nghi sẽ di chuyển từ nhà vượt biên sang Lào để mua bán trái phép chất ma túy rồi vận chuyển về địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ an tiêu thụ.

Ngũ Văn Toại tại cơ quan công an

Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp với Công an các xã: Ngọc Lâm, Hạnh Lâm; Đồn Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An mật phục, theo dõi mọi di biến động của đối tượng.

Sau đó, tại khu vực khe suối Khe Trơn (thuộc địa phận bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương), khi đối tượng tình nghi xuất hiện, lực lượng chức năng phối hợp đã ập đến khống chế, bắt giữ thành công.

Danh tính đối tượng được xác định là Ngũ Văn Toại (SN 1963, trú tại khối 4A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngũ Văn Toại khai nhận đã vượt biên qua Lào để giao dịch mua bán trái phép chất ma tuý với người quốc tịch Lào rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Bá Mạnh - Thành Trung

Nguồn tin: congly.vn