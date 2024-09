Bắt 2 đối tượng hack tài khoản Facebook rồi lừa 10 tỷ đồng

Ngày 17/9, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bắt khẩn cấp đối với Cao Văn Hiếu (28 tuổi) và Mai Thanh Quốc (26 tuổi), cùng trú huyện Triệu Phong về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của nhiều nạn nhân về việc bị các đối tượng tội phạm mạo danh người thân ở nước ngoài nhắn tin, gọi điện dụ dỗ góp tiền làm ăn, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiến hành xác minh, truy xét.

Cao Văn Hiếu (trái) và Mai Thanh Quốc tại cơ quan công an.

Lúc 0h ngày 17/9, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bất ngờ ập vào “tụ điểm” mà các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo ẩn náu tại huyện Triệu Phong. Các lực lượng đã khống chế, bắt giữ Cao Văn Hiếu và Mai Thanh Quốc cùng nhiều vật chứng, phương tiện phạm tội.

2 đối tượng này được di lý về Đà Nẵng để đấu tranh làm rõ. Bước đầu, Hiếu và Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, những người này đã dùng thủ thuật hack tài khoản Facebook của những người Việt sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng những tài khoản này nhắn cho người thân của họ ở trong nước dụ dỗ góp tiền làm ăn… rồi chiếm đoạt. Các đối tượng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được.

Căn cứ kết quả phân tích dữ liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã hack 1.000 tài khoản Facebook và chiếm đoạt tài sản của hơn 500 bị hại trên cả nước với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Công an TP.Đà Nẵng đã liên hệ được 3 bị hại ở các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 440 triệu đồng; 1 bị hại ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt 750 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục tổ chức truy xét các đối tượng có liên quan, phong tỏa các tài khoản ngân hàng, làm rõ nguồn tiền đối tượng chiếm đoạt để phục vụ công tác điều tra.

Qua đây, Công an TP.Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo trên thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại 0694260111 để cung cấp thông tin.

