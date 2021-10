Yêu cầu Đảng ủy cùng 2 cán bộ xã giải trình thông tin tham gia đánh bạc

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Huyện uỷ An Dương (Hải Phòng) cho biết, Thường trực Huyện uỷ vừa yêu cầu Đảng uỷ xã Tân Tiến cùng một số cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến giải trình về thông tin tham gia đánh bạc đang gây xôn xao dư luận địa phương.

Ông Đinh Văn Quyền, Chánh Văn phòng huyện An Dương, thông tin trong số cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến phải giải trình có ông Vũ Khánh H., Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, và ông Nguyễn Đình T., Phó chủ tịch UBND xã.

Một trong những hình ảnh được cho là cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến đang đánh bạc.

Trước đó, dư luận địa phương đã lan truyền thông tin, hình ảnh một số cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến đang chơi bài ăn tiền. Theo những hình ảnh được lan truyền, các cán bộ xã tham gia đánh bài trong một căn phòng, phía dưới có hình ảnh bộ bài và hình ảnh giống tiền được những người này "kẹp" dưới chỗ ngồi.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết cũng có nghe dư luận địa phương "bàn tán" việc một số người dân lưu hành hình ảnh một số lãnh đạo chủ chốt xã trên "chiếu bạc". Xem qua hình ảnh được phát tán, ông Thọ thừa nhận những người này là cán bộ chủ chốt của UBND xã Tân Tiến.

Một trong những hình ảnh được cho là cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến đang đánh bạc

Chánh Văn phòng huyện An Dương Đinh Văn Quyền cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Thường trực Huyện uỷ huyện An Dương đã yêu cầu những người liên quan, Đảng uỷ xã Tân Tiến có văn bản giải trình vụ việc. Tuy nhiên, qua xem xét giải trình lần 1 của những người này và Đảng uỷ xã Tân Tiến, Thường trực Huyện uỷ vẫn tiếp tục yêu cầu ông Vũ Khánh H., ông Nguyễn Đình T. và Đảng uỷ xã Tân Tiến phải làm lại giải trình bởi lý do những giải trình trước đây chưa thoả đáng.

Chánh Văn phòng huyện An Dương khẳng định, sẽ tiếp tục xem xét, xử lý nghiêm những cán bộ này nếu có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm các quy định pháp luật.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động