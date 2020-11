Yên Thành (Nghệ An): Chủ đầu tư sốt sắng, nhà thầu “ì ạch”

Điểm đầu dự án xây dựng đường giao thông vào vùng nguyên liệu sắn, dứa từ Sơn Thành đi Mỹ Thành chỉ có 1 biển hạn chế tải trọng cho toàn tuyến

Dự án xuống cấp trong khi nhiều hạng mục chưa hoàn thành

Tháng 7/2007, dự án xây dựng đường giao thông vào vùng nguyên liệu sắn, dứa từ Sơn Thành đi Mỹ Thành khởi công xây dựng. Sau 9 năm ì ạch, năm 2016, dự án chính thức thông tuyến. Nhưng chỉ sau 4 năm đưa vào sử dụng, đường Sơn Mỹ đã nát như tương, nhiều đoạn đã trở lại nguyên trạng ban đầu như chưa hề bỏ hàng tỷ đồng để đầu tư.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án này có chiều dài 9,4km, có điểm đầu tuyến xuất phát tại xã Sơn Thành và điểm cuối là xã Mỹ Thành. Tổng vốn đầu tư dự án sau điều chỉnh theo đơn giá quý III/2006 là 11,6 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 9,85 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh và huyện.

Các đơn vị thi công dự án, gồm: Liên danh các nhà thầu Công ty CPXD giao thông và thủy lợi I Miền Trung, Công ty CPXD thủy lợi III và Công ty TNHH Tân Hưng; công ty CPXD công trình 747; công ty TNHH Tân Hồng.

Sáng 18/11/2020, chúng tôi đã khảo sát toàn tuyến dự án này. Tại rất nhiều đoạn, nền đường đã xuống cấp nghiêm trọng đầy ổ gà, hố voi. Toàn tuyến đường không hề có một cọc tiêu, biển báo giao thông nào; trừ 2 biển báo hạn chế trọng tải ở 2 đầu và 2 biển báo về chiều cao an toàn lưới điện. Đáng chú ý, trên truyến có 1 cây cầu nhưng cũng không có lan can.

Tuyến đường lởm chởm đầy ổ voi, hố trâu

Lãnh đạo hai xã Sơn Thành và xã Mỹ Thành đã nói vanh vách về thời gian thi công con đường này kéo dài ra sao. Và, họ cũng đã rất ngạc nhiên trước một dự án suốt ngần ấy năm vẫn chưa được nghiệm thu, quyết toán.

Ông Phan Huy Hải, Giám đốc Ban quản lí dự án các công trình xây dựng huyện Yên Thành, Nghệ An thành thật: tuyến đường chưa hoàn thiện, nhiều hạng mục chưa xong. Trách nhiệm này là của đơn vị thi công.

Về việc chậm được quyết toán, ông Hải phân trần: Thời gian thi công kéo dài do nguồn vốn bố trí không kịp thời và những khó khăn do biến động giá xây dựng. Ngoài ra, do quá trình chuyển đổi giữa Ban quản lý dự án cũ (kiêm nhiệm) và Ban quản lý dự án mới (hiện nay) dẫn đến hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ

Huyện ra “tối hậu thư”

Dự án thi công ì ạch rồi “nát như tương” sau 4 năm vận hành đẩy người dân nơi có tuyến đường đi qua hết sức khốn khổ. Ngày nắng đầy bụi bẩn, ngày mưa tuyến đường nhầy nhụa bùn đất.

Lãnh đạo các xã có đường chạy qua như Sơn Thành, Công Thành, Mỹ Thành huyện Yên Thành, đã nhiều lần đề nghị UBND huyện quan tâm, giải quyết để việc sản xuất, thông thương của người dân được thuận lợi; nhưng, vẫn chưa thể thực hiện.

"UBND huyện thường xuyên đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp để xử lý vướng mắc, nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình; Ban quản lý dự án đã liên hệ mời các nhà thầu làm việc với chủ đầu tư nhưng một số nhà thầu chưa phối hợp”, ông Phan Huy Hải, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thành cho biết.

Trước thực tế này, UBND huyện Yên Thành đã tổ chức cuộc họp ngày 29/10/2020, ra “tối hậu thư” để giải quyết "số phận" dự án xây dựng đường giao thông vào vùng nguyên liệu sắn, dứa từ Sơn Thành đi Mỹ Thành. Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, ông Phan Văn Tuyên yêu cầu: Các nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục chưa hoàn thành, thi công, khắc phục các điểm xuống cấp đến hết 30/11/2020. Sau khi các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, sẽ nghiệm thu bàn giao và lập hồ sơ xin quyết toán trước 30/12/2020. Trường hợp nhà thầu không phối hợp, Ban quản lý dự án báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý.

“Do thời gian tháng 10 và đầu tháng 11 mưa bão nên thời gian thực hiện sẽ có độ trễ. Tuy nhiên, kết luận cuộc họp xử lí các vướng mắc của dự án xây dựng đường giao thông vào vùng nguyên liệu sắn, dứa từ Sơn Thành đi Mỹ Thành vẫn không thay đổi. Nếu các nhà thầu không phối hợp, chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị cơ quan thuế phong tỏa tài khoản, ngừng xuất hóa đơn”. Ông Phan Huy Hải, Giám đốc Ban quản lí các dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thành.

