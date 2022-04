Xúc động lời thỉnh cầu của chàng trai nhờ ghép ảnh người cha quá cố trong ảnh cưới em gái

Ngày 1/4, anh Phùng Quang Trung, 27 tuổi, sống tại Hải Dương, nhận được một tin nhắn đặc biệt qua Zalo: "Bố em mất lâu rồi không có tấm ảnh gia đình nào, mong anh ghép giúp em với ạ".

Người nhắn tin là Nguyễn Văn Công, 23 tuổi, quê Nghệ An, hiện sống tại Gia Lai. Công bày tỏ nguyện vọng và gửi anh Trung một bức ảnh cưới của em gái có đầy đủ các thành viên trong gia đình cùng bức ảnh chân dung xưa cũ của người cha quá cố. Công từng nhờ một người thợ chỉnh sửa ảnh khác, hi vọng ngày vui của em gái thêm trọn vẹn khi có bố, tuy nhiên sản phẩm nhận về không được như mong muốn.

"Mình có biết anh Trung qua các kênh Tiktok và Facebook, nên đã liên hệ mong anh ghép hình ảnh bố thật ý nghĩa", Công nói.

Anh Trung nhận lời, hỏi thêm về hình dáng của người bố để kết nối các nhân vật thật phù hợp. Công việc của anh là tái tạo, phục chế và dựng hình.

Với những bức ảnh photoshop thông thường, người thợ chỉ mất khoảng 1 tiếng. Nhưng với sản phẩm lần này, anh dành nhiều tâm huyết, cùng sự tỉ mỉ và chỉn chu, kiên nhẫn từ 23h đêm đến 3h sáng hôm sau.

"Mình xem ảnh thấy người bố hơi gầy, hốc hác, nên khi chỉnh sửa, đã cố gắng giúp khuôn mặt của chú thêm sức sống hơn", Trung nói và cho biết đã tách không gian và con người, rồi chèn hình ảnh người bố vào giữa, trong tư thế đang nắm chặt tay vợ.

Nguyễn Văn Công (áo trắng, ngoài cùng bên trái) nhắn tin cho anh Trung, mong muốn có một bức ảnh đầy đủ thành viên gia đình

Anh Trung đã bóc tách không gian ảnh, giúp người bố đứng cạnh và nắm chặt tay vợ trong ngày trọng đại của con gái

Sau khi nhận bức ảnh hoàn chỉnh, Công vui buồn lẫn lộn, nhớ lại những kỷ niệm. Điều anh hối hận nhất, là lúc bố bệnh tật qua đời vào năm 2017, không thể về Nghệ An nhìn mặt ông lần cuối. Bức ảnh tuy là chỉnh sửa, nhưng giống như thật, hiện lên hình ảnh người bố nắm chặt tay vợ trong ngày vui của cô con gái. Công và những thành viên khác trong gia đình đều rất xúc động.

"Đây được xem là bức ảnh đầu tiên có đầy đủ thành viên trong gia đình, đặc biệt là bố", Công xúc động kể từ trước đến nay, mỗi người con đi làm một nơi, nên gia đình không có bức ảnh chụp chung nào.

Bố mẹ sinh được 5 người con, Công là người con thứ 3. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên năm 2016, anh vào Gia Lai lập nghiệp, kinh doanh 2 cửa hàng vịt quay công ký, kiêm bếp trưởng nhà hàng tiệc cưới.

"Đám cưới em gái ở Nghệ An, các anh chị em trong nhà đều tề tựu, nhưng tiếc là không còn bố. Mình biết ơn và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Trung rất nhiều đã giúp hoàn thành ước nguyện có bố trong ngày trọng đại của em gái", Công nói.

Đây không phải lần đầu tiên anh Phùng Quang Trung trổ tài ghép ảnh gây bão mạng xã hội. Trước đó, hồi cuối tháng 1/2022, anh từng chia sẻ câu chuyện xúc động về cô gái trẻ vừa mắc ung thư vừa nhiễm Covid-19 thỉnh cầu làm di ảnh cho bản thân.

Anh Trung từng là thợ chỉnh sửa ảnh bất động sản và dựng phim quảng cáo, nhưng đã nghỉ việc khoảng một tháng nay. Anh chuyển sang phục chế, chỉnh sửa và in ảnh giá rẻ. Xưởng in của anh nằm tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Anh tự nhận công việc của mình giúp các gia đình đoàn viên trên những tấm ảnh. Đó là một người mẹ có con gái 13 tuổi không may qua đời do tai nạn giao thông. 1h sáng, người mẹ nhắn tin cho anh Trung, gửi hàng trăm hình ảnh và clip, hi vọng được ghép một tấm ảnh thờ cho con thật chỉn chu.

Đó là một nữ du học sinh Canada, mong muốn được ghép ảnh cùng người bà để luôn được bà dõi theo và ủng hộ.

Đó là người chồng day dứt vì vợ qua đời chưa kịp chụp ảnh cưới. Ngày giỗ mẹ, cô con gái đã gửi tặng một bức ảnh dù là ghép nhưng rất chân thực khiến người bố nghẹn lòng.

"Mình hi vọng những ai còn người thân sẽ thấu hiểu và trân trọng hơn những khoảnh khắc đoàn tụ", Trung nói.

Người cháu muốn có bức ảnh hai ông bà ngồi với nhau

Bức ảnh cưới của bố mẹ trong ngày giỗ mẹ

Mỗi ngày, anh Trung nhận hàng trăm tin nhắn của "khách hàng". Làm không xuể, anh hữu duyên chọn những người bất kỳ, giúp được ai đều sẽ cố gắng hết sức. Anh dành toàn bộ thời gian để chỉnh ảnh. Có ngày một vài bức, cũng có ngày lên tới con số hàng chục. Những trường hợp khó khăn, anh tài trợ miễn phí.

Công việc chủ yếu làm về đêm, để tăng độ tập trung và dồn nén cảm xúc. Có lần, chỉ đọc qua tin nhắn của một người lạ, anh đã cảm thấy đau xót, loạn nhịp tim và thay đổi cảm xúc. Anh bị cuốn theo hoàn cảnh của họ, sau đó dần bình tĩnh rồi tập trung chỉnh sửa ảnh.

"Mình phải cố nghe những bản nhạc vui để đỡ buồn. Mình quá thấu hiểu cảm xúc của họ. Có những người nhận ảnh xong, gọi điện cho mình, khóc nức nở", người thợ kể.

Anh Phùng Quang Trung

Anh từng chỉnh ảnh cho một gia đình nước ngoài, hôm sau nhận được đoạn clip trong đó người con nhìn bức ảnh bố đã khóc nức nở. Anh cũng xúc động theo, quay sang ôm vợ, thầm cảm thấy may mắn khi xung quanh vẫn còn người thân.

"Mình biết công việc này ý nghĩa, mang lại cảm hứng cho mọi người, nhưng không mong công việc phát triển, vì thực ra nó đang dựa trên nỗi đau của người khác. Nếu ai đó nhờ giúp, mình sẽ rất nhiệt tình, hi vọng chúng ta đều quý trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh người thân", anh Trung chia sẻ.

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn