Xúc động khoảnh khắc cô dâu Viên Minh mặc váy cưới, khoác tay cha trước khi hẹn ước trăm năm cùng Công Phượng

Video lễ đính hôn của Viên Minh và Công Phượng. Video: Bảo Trang

Ngày 3/6, Công Phượng và bạn gái Viên Minh đã tổ chức lễ đính hôn trang trọng và ấm cúng tại gia đình, sau đó di chuyển tới một khách sạn 5 sao tổ chức tiệc với sự chứng kiến của người thân gia đình đôi bên cùng bạn bè thân thiết. Buổi lễ được diễn ra kín đáo nên rất ít hình ảnh được truyền tải ra công chúng. Mới đây, một người bạn của cặp đôi đã chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa khi cô dâu Viên Minh khoác tay cha hạnh phúc tiến vào lễ đường với chú rể Công Phượng.

Trong giờ phút thiêng liêng, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cánh cửa trắng. Cô dâu Viên Minh cùng người cha thân yêu bước vào hội trường. Nàng WAG diện trên mình chiếc váy màu trắng tinh khôi với thiết kế trễ vai giúp khoe bờ vai trần mảnh mai. Viên Minh chắc chắn là người xinh đẹp và hạnh phúc nhất buổi tối hôm nay. Cô nàng bước đi bên cha đầy tự tin, gương mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó là khoảnh khắc mọi người cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ.

Viên Minh (váy trắng) khoác tay cha tiến vào hội trường tổ chức lễ.

Được biết lễ đính hôn diễn ra tại tư gia gia đình nhà gái, sau đó phần tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở TP. Hồ Chí Minh. Cô dâu, chú rể diện bộ áo dài truyền thống ở phần lễ ban đầu, đến phần dạ hội, Viên Minh diện váy cưới xinh đẹp còn Công Phượng cũng mặc vest bảnh bao.

Người chia sẻ video hiếm hoi về đám hỏi của Công Phượng và Viên Minh chính là cô nàng Lục Bảo Trang - bạn gái cũ của tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chứng kiến hạnh phúc viên mãn của bạn bè, cô nàng than thở: “Đi dự lễ đính hôn mãi thôi. Khi nào mới tới lượt mình"...

Cô dâu Viên Minh khi chuẩn bị lễ đính hôn. Ảnh: Khánh Vân

