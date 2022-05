Xuất hiện clip 'vua cá Koi' hộ tống vợ mới đi diễn: Đeo túi hộ vợ, nép người dưới sân khấu quay hình

Khoảnh khắc lan truyền trên mạng cho thấy, vị đại gia ăn mặc khá giản dị, đeo túi xác hộ vợ. Anh cũng không ngồi dưới hàng ghế khán giả như bao người mà đứng nép mình ở một góc sân khấu để quay lại khoảnh khắc MC giới thiệu màn xuất hiện của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Đại gia Thắng Ngô đứng nép ở một góc sân khấu khi đến tiết mục mà Hà Thanh Xuân biểu diễn. Nguồn: Hiền)

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Đáng nói, khoảnh khắc tưởng chừng hạnh phúc của cặp đôi lại vấp phải sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Rất nhiều bình luận vẫn tiếp tục nhắc lại chuyện vị đại gia bội bạc người vợ cũ tào khang và chỉ trích nặng nề "vua cá Koi" và nữ ca sĩ.

Trước đó, đại gia Thắng Ngô chia sẻ, đầu năm 2021, đại gia U50 và vợ cũ là chị Thanh Đào đã đi đến quyết định cuối cùng là ly hôn.

Đến tháng 4/2021, đại gia Thắng Ngô quen biết và tìm hiểu ca sĩ Hà Thanh Xuân thông qua mai mối của một người bạn. Ban đầu, họ chọn cách tìm hiểu, hẹn hò xa khi chàng ở Việt Nam còn nàng ở Mỹ. Đến tháng 3/2022, cặp đôi mới chính thức gặp mặt.

Tháng 4/2022, Thắng Ngô cầu hôn Hà Thanh Xuân và được cô đồng ý. Đến ngày 2/5 vừa qua, họ đã tổ chức đám cưới.

Sau đám cưới, vị đại gia Thắng Ngô một lần nữa lên tiếng khẳng định, anh và ca sĩ Hà Thanh Xuân đến với nhau vì tình yêu, cả hai cũng tìm hiểu nhau sau khi anh đã ly hôn với chị Thanh Đào. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn không được lòng của nhiều cư dân mạng.

Về phía chị Thanh Đào, chị cũng khẳng định, hôn nhân của chị và đại gia Thắng Ngô đổ vỡ không liên quan đến người thứ ba. Bản thân chị cũng chưa từng đổ lỗi cho người thứ ba nào, có chăng, chị nhận lỗi về phía bản thân "đã rất yêu chồng nhưng lại yêu sai cách".

Tính đến hiện tại, ca sĩ Hà Thanh Xuân chưa từng lên tiếng bất kỳ sau đám cưới bạc tỷ với đại gia "vua cá Koi".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn