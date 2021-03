Xuất hiện clip vụ tai nạn trên cầu Dinh khiến người phụ nữ thiệt mạng

Sau khi va chạm với chiếc xe đầu kéo, người phụ nữ bị hất văng sang vệ đường.

Cụ thể, clip nói trên được ghi lại từ camera của một cây xăng gần đó. Theo đó, vào khoảng 3h rạng sáng ngày 21/3, một người phụ nữ di chuyển bằng xe đạp hướng lên cầu Dinh từ phía xã Tam Hợp sang xã Nghĩa Xuân.

Khi lên cầu khoảng 10 m, lúc này phía đối diện là chiếc xe ô tô đầu kéo di chuyển tới với tốc độ khá cao, sau đó phanh gấp nghi vấn đuôi xe đầu kéo đã va phải người phụ nữ đi xe đạp, khiến bà thiệt mạng.

Trong clip nghe rất rõ tiếng phanh của chiếc xe đầu kéo, còn người phụ nữ đi xe đạp mất hút bên hông chiếc xe này.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 21/3 trên cầu Dinh được một camera gần đó quay lại.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoạn Kết sáng ngày 22/3, Thiếu tá Đặng Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT 48 (Phòng CSGT Nghệ An) cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT 48 đã cử một Tổ công tác đến bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Do vụ tai nạn xảy ra chết người nên Công an huyện Qùy Hợp là đơn vị điều tra xử lý.

Trong khi đó, xác minh qua Công an huyện Qùy Hợp, lãnh đạo đơn vị này cho biết: Hiện đã xác định được chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn nói trên, Công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như làm rõ việc tài xe ô tô đầu kéo rời đi sau khi vụ va chạm xảy ra. Đơn vị đang triệu tập lái xe để làm việc cụ thể.

“Theo nhận định ban đầu, khả năng là do lái xe bị lóa mắt vì có một chiếc xe giường nằm đi ngược chiều, đường lại cua nên khi phanh gấp, đuôi chiếc xe va phải người phụ nữ đi xe đạp”, lãnh đạo Công an huyện này nhận định.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 21/3, trên cầu Dinh đoạn qua xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp chết bên thành cầu. Riêng người điều khiển chiếc xe ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường, sau đó lực lượng công an thông báo truy tìm.

