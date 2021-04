Xử phạt 1 doanh nghiệp ở Nghệ An sử dụng lao động nước ngoài trái phép

Cụ thể, ngày 5/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động đối với Công ty TNHH 20 Microns Việt Nam.

UBND Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn

Đây là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản có trụ sở tại xã Thọ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An do ông Krishnaji Rao Vengoba Rao (quốc tịch Ấn Độ) làm giám đốc.

Trước đó, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp này sử dụng 1 lao động là người nước ngoài (quốc tịch Ấn Độ) làm việc mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Nghệ An có trách nhiệm giao quyết định xử phạt, thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo thu đủ số tiền phạt của Công ty TNHH 20 Microns Việt Nam. Trong vòng 10 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quyết định của pháp luật.

Thông tin từ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, sau khi bị phát hiện, phía doanh nghiệp đã làm hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho lao động này và đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trước thực tế này, UBND Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 31, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ; khoản 4, Điều 23 và khoản 2, Điều 24, Luật Xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt chủ doanh nghiệp này số tiền 75 triệu đồng.

Nguồn tin: Báo Công thương