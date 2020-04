Xử kín vụ hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng loạt nam sinh

Xử kín vụ Đinh Bằng My xâm hại tình dục hàng loạt nam sinh. Ảnh Phụ Nữ Việt Nam.

Theo thông tin từ TAND tỉnh Phú Thọ, tiếp tục vụ án vào sáng mai (29/10/2020), TAND tỉnh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử thầy giáo Đinh Bằng My (SN 1961, cựu Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú, THCS Thanh Sơn (Phú Thọ).

Phiên toà sẽ được xét xử kín theo quy định của pháp luật và bản án được công khai sau khi kết thúc phiên tòa - một lãnh đạo của TAND tỉnh Phú Thọ thông tin.

Vào ngày 22/8/2019, Đinh Bằng My bị khởi tố, truy tố về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đồng thời, các cơ quan tố tụng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can My từ cho tại ngoại sang bắt tạm giam. Trước đó, công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa hoàn tất điều tra, đề nghị Viện KSND đồng cấp truy tố bị can Đinh Bằng My (SN 1961, nguyên Hiệu trưởng trường THPT-THCS dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn trú tại thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'.

Theo đó, bị can Đinh Bằng My được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT dân tộc trú THCS huyện Thanh Sơn từ năm 2014. Trong quá trình điều tra, công an huyện Thanh Sơn kết luận, ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng có hành vi dâm ô với nhiều nam sinh đang theo học trường nội trú mà ông làm hiệu trưởng.

Trước đó, theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2018, Đinh Bằng My nhiều lần gọi các cháu học sinh nam đang học lớp 7, lớp 8, lớp 9 lên phòng làm việc của mình với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Sau đó, Đinh Bằng My đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc của mình.

Tại chính căn phòng làm việc của mình, Đinh Bằng My đã yêu cầu các học sinh nam cởi quần áo, sờ soạng, cầm nắm bộ phận sinh dục và thực hiện nhiều hành vi nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân. Sau mỗi lần như vậy, bị can Đinh Bằng My thường cho các học sinh nam kẹo, tiền từ 20.000- 50.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu các học sinh không được nói chuyện này với ai.

Cơ quan CSĐT huyện Thanh Sơn xác định, tại thời điểm bị xâm hại các nam học sinh đều chưa đủ 16 tuổi. Ông Nguyễn Đình Hùng - Viện trưởng KSND huyện Thanh Sơn cho biết trên Tiền Phong, trong vụ án này có 9 bị hại. Trong đó, có 3 bị hại có lời khai tố cáo bị ông Đinh Bằng My có hành vi 'quan hệ tình dục khác'.

Tác giả: Trần Ngọc

Nguồn tin: Doisongplus.vn