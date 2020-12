Xót xa clip ghi lại khoảnh khắc cuối cùng NS Chí Tài ở bên vợ

Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời và hình ảnh về tang lễ của ông tại Việt Nam đã lấy đi nước mắt không ít người hâm mộ. Đến hiện tại, một số người vẫn chưa nguôi đau thương và chấp nhận sự thật danh hài đã ra đi vĩnh viễn. Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau đoạn video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của cố nghệ sĩ Chí Tài bên cạnh vợ hồi đầu năm nay.

Khoảnh khắc cuối của cố nghệ sĩ Chí Tài bên cạnh vợ vào hồi tháng 3/2020 trước khi ông trở về Việt Nam.

Đoạn video được quay vào tháng 3 năm nay khi cố nghệ sĩ Chí Tài còn ở Mỹ. Tuy nhiên mới đây, đoạn clip này được một người bạn thân thiết với gia đình cố nghệ sĩ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Cụ thể, trong buổi hẹn hò tại nhà hàng của bạn thân, vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài đã lầy lội lấy một bình nước nhỏ để chiết dung dịch rửa tay từ nhà hàng sau khi ăn tối.

Trong khi đó, người bạn này đã cầm điện thoại quay lại hành động của vợ chồng cố nghệ sĩ và vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân. Mặc dù clip đã được quay khá lâu nhưng khi nhìn lại loạt khoảnh khắc thân thiết, cười đùa vui vẻ của cố nghệ sĩ và vợ, công chúng vẫn không khỏi xót xa và đau lòng.

Nụ cười rạng rỡ của 2 vợ chồng khiến công chúng không khỏi xót xa

Hiện thi hài cố danh hài đã được vận chuyển về Mỹ. Tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được diễn ra tại Mỹ vào hai ngày 18 và 19/12, sau đó, linh cữu ông được đưa đi hỏa táng theo nguyện vọng gia đình.

Vừa qua, thông qua bài đăng trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng của nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ thông báo mới về tang lễ ở Mỹ của cố nghệ sĩ Chí Tài. Chồng Việt Hương cho biết hiện tại nhà quàn đang chuẩn bị các bước cho việc tổ chức tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài vào ngày 18 - 19/12.

Bên cạnh đó, Hoài Phương cho biết để tuân thủ luật lệ phòng chống dịch của tiểu bang và đảm bảo an toàn cho người tham gia tang lễ, gia đình đề nghị mọi người thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc trực tiếp, bắt tay.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn