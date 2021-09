Xôn xao hình ảnh Thủy Tiên và Công Vinh đến làm việc tại đồn công an?

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một hình ảnh được cho là Công Vinh - Thủy Tiên đang làm việc tại đồn công an sau ồn ào sao kê từ thiện. Hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận.

Hình ảnh Thủy Tiên - Công Vinh làm việc ở cơ quan chức năng đang được chia sẻ

Tuy nhiên, sự thật là bức ảnh này đã được lan truyền từ tháng 11/2020 và hiện tại đang bị "đào mộ" trở lại. Khi đó, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh cũng vướng ồn ào bị anti-fan tấn công sau chuyến từ thiện miền Trung.

Phía Thủy Tiên cũng đã lên tiếng rằng: "Hình ảnh được lan truyền có thể do dân mạng bịa ra", nhưng cộng đồng mạng vẫn cho rằng hai nhân vật trong ảnh là vợ chồng nữ ca sĩ, chỉ có điều không biết chính xác thời gian chụp bức ảnh và lý do họ có mặt tại đồn công an.

Sau khi nhận hơn 18.000 tờ sao kê ngân hàng và công khai lên mạng xã hội, Thủy Tiên - Công Vinh cũng tuyên bố sẽ khởi kiện những cá nhân xúc phạm, vu khống, làm tổn hại đến danh dự và cuộc sống của mình suốt thời gian qua. Luật sư đại diện của cặp đôi cũng cho biết 3 bộ hồ sơ đã hoàn thành và đang tiến hành thủ tục pháp lý.

