Xôn xao clip vợ chặn đầu xe, 'cố thủ' trên capo đánh ghen chồng 'đi đu đưa' cùng bồ nhí

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người vợ liều lĩnh ngồi hẳn trên nóc capo ô tô để đánh ghen khiến nhiều người xót xa. Sự việc xảy ra ngay giữa đường phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(Xôn xao clip vợ chặn đầu xe, ngồi "cố thủ' trên capo đánh ghen chồng 'đi đu đưa' cùng tiểu tam. Nguồn: @vituocgia_zippo)

Có thể thấy trong đoạn clip là cảnh tượng một người phụ nữ đứng hẳn trên nóc capo chiếc ô tô màu trắng. Chiếc xe này được xác định là của chồng cô và trong xe còn chở cả cô nhân tình "bé nhỏ" của gã.

Giữa phố xá đông đúc người qua lại, chị vợ bất chấp đứng gào thét, chửi bới. Trong khi đó ông chồng chỉ biết đứng im chịu trận còn tiểu tam thì đang "ẩn nấp" trong xe không dám ra mặt.

Cảnh tượng khiến nhiều người đi dừng xe lại theo dõi, gây ách tắc cả một đoạn đường.

Ở một góc quay khác cận cảnh hơn, người vợ vẫn "cố thủ" trên nóc capp. Bên cạnh đó có một cô "chị em" ngồi trên xe máy trở cả con nhỏ đang đứng chặn ngay trước đầu xe ô tô. Cô này cũng liên tục gào thét, chửi bới cặp đôi vụng trộm: "Mày thấy có được không, về nhà thì năn nỉ nỉ vợ hết lời hết lời hết tiếng... mày đi ra... ra không?

Sau đó, ông chồng ra khỏi xe đòi vợ xuống capo nhưng cô chị vợ nhất quyết không chịu xuống.

Hai đoạn clip clip kết thúc khi không biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao và họ sẽ giải quyết với nhau như thế nào. Thế nhưng sự việc trên sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng không ngừng "dậy sóng".

Nhiều người bày tỏ niềm xót xa khi thấy cảnh người vợ bất lực ngồi trên nóc capo bắt gian "con giáp thứ 13". Không những thế ai nấy đều thương hơn khi biết rằng, cô vợ đang đưa con đi mua cháo thì vô tình bắt gặp cảnh chồng chở bồ trên chiếc xe được cho là người vợ mua cho chồng.

"Chính chiếc xe mình mua, hỏi đời ai không tức..."

"Chị vợ đó, đẹp lắm, sinh 2 đứa con rồi mà dáng bốc",

"Tự nhiên thấy cảnh này rớt nước mắt. Đau lòng chết đi được",

"Nếu 1 ngày tôi rơi vào trường hợp này thì đảm bảo cái xe ấy nó chỉ có thể bán sắt vụn",

"Thương cho người phụ nữ lúc nghèo cùng nhau làm ăn, đến khi khá giả lên thì đeo người khác đi chơi",

"Lúc gian nan thì vợ... lúc có tiền rồi mua ô tô chở gái thật riết rồi không biết có nên lấy chồng hau không",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn