Xôn xao clip tỷ phú Hoàng Kiều nói về nguyên nhân chia tay Ngọc Trinh?

Mới đây, một diễn đàn mạng xã hội bất ngờ "đào mộ" đoạn clip của tỷ phú Hoàng Kiều từ năm 2018 nói về Ngọc Trinh.

Đoạn clip nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Trong khoảng 30 giây của clip, tỷ phú Hoàng Kiều đã thể hiện rõ thái độ bức xúc khi tên tuổi của mình liên tục bị đi kèm với tên Ngọc Trinh. Tỷ phú Hoàng Kiều nói: "Cứ cái gì cũng Kiều Hoàng, Kiều Hoàng, người yêu cũ của cô Ngọc Trinh... Tôi nào có ngờ biết là nó có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc bên tôi. Tôi biết vậy tôi mới bỏ. Hiểu chưa? Tôi biết con người đó không tốt. Nó nói tôi 'em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ' thì thôi tôi biết rồi. Từ bây giờ đừng đả động đến Ngọc Trinh gì nữa, chỉ có ông Hoàng Kiều này thôi".

Hoàng Kiều bức xúc khi nói về Ngọc Trinh

Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều bắt đầu ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ hồi tháng 11/2016. Tuy nhiên, mối quan hệ bất ngờ kết thúc vào ngày 23/1/2017.

Tác giả: Hà

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc