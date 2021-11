Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bất ngờ đổ xăng, sau đó châm lửa đốt cửa hàng Điện Máy Xanh giữa ban ngày gây xôn xao cộng đồng mạng. Được biết, vụ việc xảy ra ở Trà Vinh.

Xôn xao clip: Nam thanh niên ngang nhiên đổ xăng, châm lửa đốt cửa hàng Điện Máy Xanh giữa ban ngày

Trong đoạn clip, cửa hàng Điện Máy Xanh đang đóng cửa và có giăng dây phong tỏa bên ngoài. Lúc này, một nam thanh niên đứng trước cửa, đổ xăng và châm lửa đốt.

Ảnh cắt từ clip

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bén cả vào chân người này. Nam thanh niên kịp chạy ra ngoài thoát thân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng dùng các biện pháp để dập lửa (Ảnh cắt từ clip)

Một người phụ nữ đi đường đã chứng kiến và ghi lại toàn bộ hành động của thanh niên này, đồng thời hô hoán để người dân nhanh chóng dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, cửa cuốn bị cháy sém đen (Ảnh cắt từ clip)

Một lúc sau, lực lượng chức năng và người dân đã có mặt và dùng các biện pháp nhanh chóng dập tắt đám lửa. Ngọn lửa cháy sém đen cửa cuốn nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến bên trong cửa hàng.

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc