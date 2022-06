Xôn xao clip đười ươi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn phì phèo điếu thuốc

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một con đười ươi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn phì phèo điếu thuốc gây xôn xao.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đười ươi trong Thảo Cầm Viên hút thuốc. MXH

Theo video được người dân ghi lại, đười ươi bộ lông màu đỏ, ngồi dưới nền hai lần phì phèo điếu thuốc rồi nhả khói, sau đó dụi, vứt tàn thuốc.

Đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng trên, một số cho rằng hành động này rất phản cảm.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn Phạm Văn Tân xác nhận sự việc này trên VnExpress.

Theo ông Tân, khu vực đười ươi được thiết kế chuồng nuôi theo không gian mở qua một kênh. Du khách đi trên cao nhìn xuống để dễ dàng quan sát. Tuy nhiên, tại đây nhiều khách thường xuyên cho thú ăn, cho lon nước, ném đá gạch chọc phá con thú.

Ông Tân cho biết, đười ươi là loài thông minh, có thể bắt chước hành động của con người. "Việc hút thuốc hoặc bị ném đồ vật cứng vào cơ thể gây tổn hại cho chúng", ông Tân nói.

Chia sẻ với Thanh Niên ông Tân cho hay, các chuồng thú tại đây đều gắn biển và quy định khách không cho thú ăn, không chọc phá thú bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

"Dù vậy, thực tế trong chuồng của thú vẫn đầy rác đồ ăn, nước uống mà khách quăng vào chuồng. Mỗi lần nhân viên nhốt thú dọn vệ sinh rất cực. Đười ươi trong clip hút thuốc có thể là thuốc của khách đang hút dở quăng vào chuồng", ông Tân nói.

Trước đó, nhân viên Thảo Cầm Viên từng nhiều lần phát hiện du khách quăng đồ ăn vào chuồng thú, trong đó có cả bao ni lông trong chuồng hà mã nên đã kịp thời xử lý.

"Khi làm chuồng thú, chúng tôi phải tính tới cả phương án làm sao để khách không chọc phá thú, làm lưới chắn xong còn phải thêm lớp kính. Sắp tới, có thể Thảo Cầm Viên phải lắp thêm camera để giám sát", ông Phạm Văn Tân chia sẻ.

Đười ươi Borneo nằm trong nhóm động vật vô cùng nguy cấp, theo Sách đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, do môi trường sống thu hẹp và nạn săn bắt. Chúng có thể sống 35-40 tuổi ngoài tự nhiên, hoặc đến 60 tuổi khi nuôi nhốt.

Tác giả: PN

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT