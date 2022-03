Xôn xao clip chứng minh YouTuber tự nhận "nghèo nhất Việt Nam" nói dối trên vlog, dân mạng ai nấy đều ngao ngán

Nhắc đến YouTuber chuyên làm đề tài sinh tồn, vào những ngóc ngách trong rừng rú để tạo content thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Sang Vlog. Anh là một YouTuber từng được nhiều người mến mộ vì biết vượt khó, clip quay không cầu kỳ - phản ánh chân thực cuộc sống ở vùng quê. Sau thời gian dài làm YouTube, Sang Vlog cũng đã có những thành công nhất định khi kênh YouTube của anh có hơn 3 triệu lượt theo dõi, đồng thời anh cũng sớm thoát khỏi danh xưng "YouTuber nghèo nhất Việt Nam" nhờ thu nhập ổn định từ việc làm content creator.

Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì thời gian gần đây, Sang Vlog liên tục dính phải những lùm xùm không trung thực trong việc làm video. Mới đây, một cư dân mạng đã "bóc phốt" Sang Vlog lúc nói một đằng, khi thì nói một nẻo.

Clip: Sang Vlog bị netizen "tố" không trung thực, lúc nói thế này khi lại nói thế khác

Theo đó, đoạn video kéo dài 27 giây ghi lại cảnh ghép từ 2 clip khác nhau, trong đó Sang Vlog đã nói về cách mình đã bắt đầu làm YouTuber như thế nào. Ở đoạn đầu, Sang Vlog cho biết có một anh gần nhà làm video về bắt rắn, kênh đó chỉ có vài trăm người đăng ký và anh đó biết gì cũng chỉ Sang tận tình.

Ở video sau, Sang Vlog lại nói là: Ngày anh bắt đầu làm YouTube chẳng ai chỉ anh cái gì cả, tự anh cầm điện thoại, tự anh quay tự anh làm.

Sang Vlog bị netizen phát hiện nói chuyện câu trước đá câu sau

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Sang Vlog bị dân mạng "bóc mẽ" chuyện này. Ở một video vào rừng theo chủ đề sinh tồn, Sang Vlog đã tuyên bố chỉ mang theo 1 con dao duy nhất. Tuy nhiên sau đó, người xem lại phát hiện ra anh còn mang theo cả cưa để hỗ trợ trong video của mình.

Bằng chứng tố Sang Vlog nói dối

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Thế Huân

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn