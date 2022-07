Xóm biển đẫm nước mắt đón 4 ngư dân sống sót trong vụ đắm tàu

Khuya 21-7, xe của đoàn công tác Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận chở 3 thuyền viên từ tỉnh Khánh Hòa về đến Bình Thuận trong sự chờ đón của nhiều người thân, hàng xóm. Riêng ông Trần Văn Thanh, một trong 4 thuyền viên được cứu sống đợt này vẫn phải ở lại bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa để điều trị vì sức khỏe yếu.

Hay tin người nhà được cử theo xe để đón các thuyền viên may mắn sống sót, rất đông bà con xóm biển Văn Thánh – phường Phú Tài (TP Phan Thiết) tập trung chờ đợi tại nhà ông Nguyễn Thanh Là để gặp mặt.

Gần 23 giờ, đoàn xe chở 3 thuyền viên có mặt tại TP Phan Thiết sau hành trình hơn 200km. Người thân, láng giềng đứng từ đầu đường đón anh Nguyễn Thành Luyến, người phải tự tay cột bó 2 thi thể của người thân trên chiếc thúng để thả lại biển.

Nhiều ngày lênh đên trên chiếc thúng chai đơn độc giữa sóng dữ, không có thức ăn, nước uống. 3/7 thuyền viên của chiếc thúng chai thứ nhất lần lượt ra đi vào các ngày 14, 15 và 16-7.

Vừa về đến nhà, anh Luyến nức nở thắp nén nhang cho anh ruột Nguyễn Thành Lãng. Anh Lãng tử vong ngày 15-7 khi kiệt sức trên chiếc thúng, và được em trai là anh Luyến bó cột thi thể, để lại dưới biển.

Ngày về mừng tủi, ông Nguyễn Thanh Là (phường Phú Tài, TP Phan Thiết) không nói nên lời. Chuyến biển định mệnh này, ông có 3 người con ruột và một em trai tham gia. Hiện chỉ có mình anh Nguyễn Thanh Luyến còn sống trở về. Người em trai của ông Là là Nguyễn Thành Lương và con trai Nguyễn Thành Lãng nằm trong 3 thi thể được các lao động bó cột, để lại dưới biển. Người con khác trong chuyến biển này là anh Nguyễn Thành La đi trên chiếc thúng 8 người còn lại hiện chưa rõ tung tích.

Vợ chồng anh Luyến rưng rưng nước mắt ngày gặp, chỉ nhìn nhau nghẹn ngào. Nhiều đêm liền thức ngóng tin anh Luyến, người vợ thâm quầng đôi mắt.

Rất đông người dân xóm biển Văn Thánh - Phú Tài đến động viên, hỏi thăm các thuyền viên.

Tại nhà anh Hà Văn Tấn, một trong 4 ngư dân được cứu sống, nằm trong con hẻm thuộc khu phố 5, phường Phú Tài, nhiều người cũng đến hỏi thăm tình hình.

Video người thân, hàng xóm đón các thuyền viên còn sống trở về

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động