Xoài cực tốt cho sức khỏe, nhưng ăn sai cách có thể thành... 'thuốc độc'

Những công dụng của xoài đối với sức khỏe



Theo nghiên cứu khoa học, một cốc sinh tố xoài sẽ cung cấp cho cơ thể 103 calo, nhiều loại vitamin như vitamin C, A, B cùng các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như kali, đồng, magie...



Ăn một quả xoài mỗi ngày không chỉ giúp bạn phòng chống bệnh ung thư, chống thoái hóa điểm vàng, tốt cho tiêu hóa... mà còn hỗ trợ làm đẹp da, giảm cân. Sau đây là những tác dụng cụ thể mà loại quả này mang lại:



Phòng chống ung thư



Trong quả xoài chín có rất nhiều chất chống oxy hóa như quercitrin, astragalin, isoquercitrin, axit gallic hay methyl gallate giúp cơ thể chống lại bệnh đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú hay bệnh bạch cầu. Chính vì vậy, bạn đừng quên bổ sung lượng xoài hợp lý vào khẩu phần dinh dưỡng mỗi ngày nhé.



Tốt cho mắt



Chất chống oxy hóa zeaxanthin trong quả xoài có tác dụng giúp giảm thoái hóa điểm vàng vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, xoài cũng rất giàu vitamin A, có tác dụng hỗ trợ thị lực, chống lại bệnh khô mắt và tránh được chứng mù đêm.



Ngăn ngừa dị tật thai nhi



Trong quả xoài có chứa nhiều axit folic, đây là một trong những dưỡng chất vô cùng quan trọng đối với phụ nữ mang thai, giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh cho thai nhi. Ngoài ra, xoài cũng cung cấp nhiều khoáng chất có lợi cho bà bầu như canxi, magie, hay một số vitamin nhóm B khác.



Hỗ trợ tiêu hóa



Hàm lượng chất xơ dồi dào có trong quả xoài sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, xoài còn chứa một số enzym có lợi cho việc chữa kiết lị hay nhiễm trùng đường tiết niệu rất hiệu quả nữa đấy.



Giúp bổ não và cải thiện trí nhớ



Trong xoài có chứa glutamine (một protein quan trọng cho sự tập trung và trí nhớ) nên rất có lợi cho những người làm việc bằng trí óc hay người bị suy nhược thần kinh. Ngoài ra, xoài còn là thực phẩm có tác dụng chữa thiếu máu, thiếu sắt ở phụ nữ rất tốt.



Tăng cường miễn dịch



Sự kết hợp của vitamin A, vitamin C cùng 25 loại carotenoid khác nhau có trong xoài có tác dụng giúp cho hệ miễn dịch của bạn luôn khỏe mạnh. Vì thế, bổ sung xoài vào khẩu phần ăn hằng ngày là cách đơn giản để bạn có một hệ miễn dịch tốt, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn.



Tăng cường khả năng sinh dục



Trong xoài có nhiều vitamin có liên quan mật thiết tới sự cân bằng hormone giới tính, tạo ra sự ham muốn cho cả 2 giới, đặc biệt là nam giới. Bên cạnh đó, vitamin E có trong xoài còn giúp chất lượng tinh trùng của nam giới tăng lên, từ đó làm tăng khả năng có con cho các cặp đôi.



Kiểm soát cholesterol hiệu quả



Xoài có chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ dồi dào, giúp làm giảm mức cholesterol xấu trong máu. Ngoài ra, lượng kali trong xoài cũng là một thành phần cần thiết của tế bào, giúp kiểm soát nhịp tim cũng như huyết áp hiệu quả hơn.



Hỗ trợ giảm cân



Xoài có hàm lượng chất xơ cao, có tác dụng làm chậm tiến trình hấp thu đường vào máu. Vì vậy, ăn xoài sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc xay sinh tố, làm gỏi... Ngoài ra, theo các chuyên gia, bạn cũng có thể sử dụng cả vỏ xoài bởi những chất được phát hiện trong vỏ xoài cũng có tác dụng làm giảm sự hình thành mỡ trong cơ thể. Vì thế, nếu bạn đang muốn giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn thì đừng bỏ qua loại quả tuyệt vời này nhé.



Những lưu ý khi ăn xoài



Ăn xoài khi đói bụng



Dù là xoài chín hay xoài xanh, bạn cũng không ăn chúng khi đói bụng. Axit có trong xoài sẽ kích thích dạ dày, làm tăng dịch vị và tăng nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Ăn xoài khi đói còn dễ bị say, ngộ độc tạm thời.



Ăn xoài xanh sau khi uống rượu



Bạn có thể cho rằng xoài xanh là món đồ nhắm rượu tuyệt vời. Nhưng sự thật không phải như vậy. Quả xoài xanh kết hợp với chất cồn trong rượu sẽ tạo ra độc tố khiến bạn dễ bị ngộ độc, hủy hoại niêm mạc dạ dày.



Ăn xoài và hải sản cùng lúc



Xoài và hải sản là hai thực phẩm dễ gây dị ứng. Ăn chúng cùng lúc có thể gây ra khó tiêu, chướng bụng hoặc tiêu chảy.



Ăn xoài khi bị thừa cân, tiểu dường



Xoài là loại quả chứa nhiều đường do đó người bị thừa cân, tiểu đường nên hạn chế ăn.



Người khỏe mạnh cũng không nên ăn quá nhiều xoài. Các chuyên gia cho rằng, mỗi người chỉ nên ăn từ 200 – 250g/ngày là cách tốt nhất để cung cấp đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.



Ăn xoài với các thực phẩm cay nóng



Xoài cũng không được ăn với đồ cay nóng như tỏi, hành, hẹ, gừng, rượu, ớt, hạt tiêu, quế, hồi, thì là... vì có thể gây hại thận.



Ăn xoài khi đang ăn dứa



Trong thành phần dinh dưỡng của dứa có tác dụng phụ đối với da và mạch máu. Hai loại trái cây này ăn cùng sẽ dễ gây dị ứng vì xoài và dứa đều chứa thành phần hóa học gây dị ứng da.



Những người không nên ăn xoài



Cơ địa dị ứng



Những người có cơ địa mẫn cảm, hay bị dị ứng với chất urushiol khi ăn xoài rất dễ gây dị ứng. Biểu hiện nhẹ có thể gây ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay.



Người mắc bệnh hen suyễn



Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh.



Người mắc bệnh ngoài da: Lượng đường cao trong loại quả chín sẽ khiến tình trạng bệnh tăng nặng. Ngoài ra, người mắc bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng nên hạn chế ăn xoài.



Người bị bệnh thận



Ăn nhiều xoài có hại cho thận, do đó, người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn. Ăn xoài nhiều sẽ gây dị ứng. Lá xoài và nước xoài gây viêm da cho người cơ địa mẫn cảm. Cách tốt nhất là cắt xoài thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp, ăn xong súc miệng rửa miệng, tránh nước xoài đọng lại.



Người mắc bệnh ngoài da



Trung y cho rằng sự suy giảm chức năng của tỳ khiến cho da nổi mụn. Quả xoài tính bình, thấp hàn, mà tỳ “sợ” nhất là thấp hàn. Do vậy người có mụn nhọt không nên ăn xoài. Ngoài ra bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng không thể ăn xoài, bởi vì ăn vào sẽ làm cho bệnh tình nặng thêm.



Người bị tiêu chảy



Một quả xoài thường chứa tới 3gr chất xơ nên việc ăn xoài nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy cao hơn. Khi bị tiêu chảy mà ăn xoài sẽ càng làm cho tình trạng bệnh thêm tồi tệ. Do đó, trong thời kỳ đang bị tiêu chảy, bạn nên tránh ăn loại quả nóng này.

Tác giả: THUẬN PHƯƠNG (TỔNG HỢP)

Nguồn tin: Báo Tiền phong