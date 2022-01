Xóa đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lớn nhất phố núi

Ngày 28/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh Nghệ An vào TP Buôn Ma Thuột tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Vừa giao ma túy các đối tượng đã bị Công an TP Buôn Ma Thuột vây bắt cùng tang vật (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ba bị can bị khởi tố gồm: Trần Văn Phong (50 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), Trần Thị La (53 tuổi, ngụ huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) và Nguyễn Bá Hải (35 tuổi, ngụ huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Kết điều tra ban đầu cho thấy, vào ngày 10/1, Trần Văn Phong liên hệ với Trần Thị La đặt mua một bánh heroin (khoảng 340g) với giá 230 triệu đồng. Thời điểm này, La đang ở Đắk Lắk nên đã điện thoại cho một đối tượng (chưa rõ danh tính ở Nghệ An) mua một bánh heroin.

Sau đó, đối tượng chưa rõ danh tính trên đã chuyển ma túy cho Nguyễn Bá Hải vận chuyển vào TP Buôn Ma Thuột để giao hàng với tiền công 10 triệu đồng. Nhận hàng, Hải nhanh chóng bắt xe khách, di chuyển vào Đắk Lắk.

Đến trưa 13/1, khi Hải vừa di chuyển đến TP Buôn Ma Thuột và giao ma túy cho các đối tượng thì bị Công an TP Buôn Ma Thuột vây bắt cùng tang vật.

Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước tới nay được Công an TP Buôn Ma Thuột triệt xóa (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tiến hành khám xét nhà của Trần Văn Phong, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 4 gói nilon bên trong chứa gần 40 gram ma túy đá, 50 viên ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan chức năng, để qua mặt công an các đối tượng đã sử dụng nhiều sim rác để liên lạc với nhau, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng... Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được Công an TP Buôn Ma Thuột triệt phá.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí