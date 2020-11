Xô xát do tranh chấp đất, nhiều người thương vong

Ngày 18/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ xô xát giữa 2 nhóm người trong quá trình tranh chấp đất khiến 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h30 ngày 14/11, ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng hơn 10 người mang máy xúc, gậy đến nhà ông Lưu Văn Điệp (SN 1965, trú tại xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) để tranh chấp đất đai. Tại đây, hai bên đánh nhau.

Vụ xô xát khiến ông Điệp, Lưu Văn Duy (SN 1983, con trai ông Điệp); ông Lưu Văn Hưng (SN 1969, em trai ông Điệp); Đoàn Minh Hiếu (SN 2002, trú tại xã An Hưng, An Dương) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Đến trưa 15/11, ông Lưu Văn Hưng không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc.

Ngay trong ngày 14/11, Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Khoa Trường, Nguyễn Văn Kiên đến cơ quan công an đầu thú.

Những ngày sau đó, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Kiều Hưng và Nguyễn Đức Tâm cũng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tạm giữ hình sự 6 người, gồm: Nguyễn Văn Quyết, Dương Văn Trọng (SN 1988, trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1987 trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương), Lê Văn Thịnh (SN 1988) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1988) cùng trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng; Nguyễn Kiều Hưng (SN 1985 tại xã An Hưng, huyện An Dương) để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News