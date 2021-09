Xiaomi ra mắt loạt “siêu phẩm mới” với khả năng sáng tạo những “thước phim ma thuật”

Với Xiaomi 11T và Xiaomi 11T Pro, Xiaomi tiếp tục mang đến một cuộc cách mạng về khả năng quay phim và nhiếp ảnh trên điện thoại với các tính năng giúp kiến tạo nên những “thước phim ma thuật”.

Trong khi đó, Xiaomi 11 Lite 5G NE với thiết kế nhẹ tựa lông hồng, siêu mỏng lại là sự lựa chọn thích hợp cho những người thích sở hữu một chiếc điện thoại thời thượng kèm nhiều tính năng tiên tiến, kích thích khả năng sáng tạo vô hạn

Xiaomi 11T Pro: Cỗ máy tạo ra những “thước phim ma thuật”

Xiaomi 11T Pro là chiếc smartphone đầu tiên của hãng được ra mắt toàn cầu cùng công nghệ sạc nhanh độc quyền Xiaomi HyperCharge 120W. Công nghệ hàng đầu này cho phép thiết bị sạc lên 100% chỉ trong 17 phút, giúp người dùng có thể thoả sức sáng tạo nội dung với nguồn cảm hứng bất tận, khi mà thời gian nghỉ để sạc pin giờ đây đã được giảm thiểu một cách đáng kể.

Để đạt được điều này, các công nghệ cải tiến như bơm sạc kép, cấu trúc pin hai ngăn, MTW, ứng dụng công nghệ Graphene trên pin Li-ion và công nghệ Mi-FC đều đã được cập nhật cho sản phẩm.

Tính an toàn của pin được đảm bảo bởi Chứng nhận Hệ thống Sạc nhanh An toàn từ TÜV Rheinland - Tổ chức quốc tế chứng nhận độc lập kiểm soát về kỹ thuật và an toàn - với 34 tính năng sạc và an toàn dành cho pin, theo dõi nhiệt độ thời gian thực cùng các biện pháp khác.

Chiếc điện thoại này được trang bị bộ vi xử lý cao cấp Qualcomm® Snapdragon ™ 888 mang đến sức mạnh cần thiết để thúc đẩy và tối ưu hóa nhiều tính năng AI của máy.

Xiaomi 11T Pro sử dụng màn hình phẳng AMOLED FHD+ kích thước 6,67 inch cùng tần số quét 120Hz được xếp hạng DisplayMate A +, hỗ trợ bởi TrueColor, Dolby Vision® và HDR10 + cho hiển thị hơn 1 tỷ màu, độ sáng tối đa 1000 nits, cung cấp tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 480Hz và được bao phủ bởi dòng kính cường lực Corning® Gorilla® chắc chắn nhất cho đến nay - Corning® Gorilla® Glass Victus ™.

Xiaomi 11T Pro còn sở hữu bộ ba camera được thiết lập với góc rộng 108MP chuyên nghiệp, ống kính tele 2x và ống kính góc siêu rộng 120 °. Sản phẩm mang đến cho người dùng chức năng quay phim được tính toán và thiết kế ấn tượng với các chế độ AI Cinema chỉ với một lần nhấn, cùng với khả năng quay video 8K và HDR10 + cho phép chúng ta ghi lại cảnh quay sắc nét như khi sử dụng công nghệ ISO thông minh của máy ảnh kỹ thuật số.

Xiaomi 11T Pro và Xiaomi 11T được giới thiệu với 3 màu gồm Xám thiên thạch, Trắng ánh trăng và Xanh thiên thanh, có ba phiên bản: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB và 12GB + 256GB có giá là 649, 699 và 749 EUR.

Xiaomi 11T: Cỗ máy kiến tạo những “thước phim ma thuật”

Với các tính năng như cụm ba camera độ phân giải cao, cùng với bộ công cụ hỗ trợ AI giúp tối ưu khả năng và năng suất sáng tạo nội dung của người dùng, Xiaomi 11T tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang đến trải nghiệm “thước phim ma thuật” cho mọi người.

Người dùng có thể tận hưởng những bức ảnh có độ nét ngoạn mục từ cụm ba camera của Xiaomi 11T với độ phân giải cao 108MP cho góc rộng, góc siêu rộng 120 ° và camera từ xa 2x. Bộ ba camera này được tích hợp chế độ Cinema AI để từ đó, các thủ thuật của các nhà quay phim chuyên nghiệp hoàn toàn có thể được thực hiện trên thiết bị này chỉ với một cú click.

Các thủ thuật có thể kể đến bao gồm Time Freeze (chế độ Đóng băng thời gian), Magic Zoom (chế độ Thu phóng chuyên nghiệp) và các loại cảnh quay phức tạp khác, đồng thời, âm thanh dù nhỏ nhất cũng có thể được thu lại vô cùng rõ ràng với chế độ Audio Zoom (Thu phóng Âm thanh) chuyên dùng cho phim điện ảnh.

Màn hình phẳng AMOLED 6,67 inch với tần số quét 120Hz của Xiaomi mang đến chất lượng hình ảnh HDR10 +. Chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra tiết kiệm năng lượng, pin 5000mAh dung lượng lớn và sạc turbo có dây 67W giúp sạc đầy 100% chỉ 36 phút.

Xiaomi 11T có hai phiên bản: 8GB + 128GB và 8GB + 256GB, với giá lần lượt 499 và 549 EUR.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: Hiệu suất “khủng”

Xiaomi 11 Lite 5G NE với thân máy đạt mức siêu mỏng và nhẹ, chỉ 6,81mm và 158g, được hoàn thiện bởi đường viền khung mỏng 1,88mm ở cả viền trên và các cạnh với 4 màu sắc cho khác hàng lựa chọn là Đen mộc bản, Xanh Kẹo ngọt và Hồng thanh đào và Trắng băng tuyết.

Smartphone này của Xiaomi có màn hình AMOLED 6.55 inch hỗ trợ bởi TrueColor 10-bit và Dolby Vision®, camera có khả năng chụp ảnh tốt nhất trong phân khúc với camera chính 64MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera telemacro 5MP.

Ngoài ra, chế độ ghi hình của thiết bị còn bao gồm các tính năng hỗ trợ AI như One-click AI Cinema, các hiệu ứng điện ảnh cho video và chế độ quay Vlog giúp người dùng có thể thoả sức khám phá và sáng tạo ra những nội dung video đa dạng.

Trên nền tảng Qualcomm® SnapdragonTM 778G 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE sẽ tận dụng tối đa sức mạnh 5G. Thiết bị cũng được trang bị pin 4.250mAh và sạc nhanh 33W cho thời gian sạc nhanh chóng, thời lượng sử dụng lâu dài và trải nghiệm xuyên suốt, liền mạch.

Ba phiên bản 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, và 8GB + 256GB của Xiaomi 11 Lite 5G NE sẽ được mở bán tại các kênh phân phối chính thức của Xiaomi với giá khởi điểm 369 EUR.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc