Xét nghiệm nhanh nhiễm SARS-CoV-2, nam thanh niên trốn khỏi bệnh viện

Tối 5-8, Trung tá Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Công an phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - cho biết công an phường này đang phối hợp với Công an TP Biên Hoà truy tìm Lô Minh Tài (tên gọi khác là Tư Tài Híp, 25 tuổi, quê Nghệ An).

Tài bỏ trốn khỏi bệnh viện trong lúc chờ kết quả xét nghiệm PCR

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trình báo công an về trường hợp của Tài. Cụ thể, vào ngày 4-8, người này đến bệnh viện làm xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Ngay sau đó, phía bệnh viện đã chuyển Tài vào phòng cách ly để đợi kết quả xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, trong quá trình đợi kết quả, nam thanh niên này đã bỏ trốn.

Công an phường Tam Hoà đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Biên Hòa để truy tìm Tài.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động