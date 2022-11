Xe tải chở 15 tấn gạo làm sập cầu tải trọng 5 tấn

Vụ việc này xảy ra vào rạng sáng ngày 2/11 tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin từ Công an xã Tân Hội Trung, cho biết, vào thời điểm nói trên, xe tải mang biển số 63H-023.52, chở 15 tấn gạo, do tài xế Trần Minh T. (31 tuổi) cầm lái đi qua cầu Xẻo Quýt. Do cầu này chỉ có tải trọng 5 tấn nên gây sập cầu.

Hiện trường vụ xe tải làm sập cầu (Ảnh: Nguyễn Hành)

Ông Nguyễn Văn B. - nhà ngay cạnh dốc cầu Xẻo Quýt - kể: "Lúc đó, tôi nghe cái ầm, vội bước ra thì thấy cây cầu bị sập nhịp giữa. Tài xế đề xe, cố chạy lên 2, 3 lần nhưng xe không bò lên được, nằm đó luôn".

Hiện cơ quan chức năng điều tiết giao thông, bố trí lực lượng chỉ dẫn lưu thông tạm sang con đường bên kia sông để phục vụ nhu cầu qua lại của người dân trong vùng.

Cơ quan lấy lời khai tài xế Trần Minh T., điều tra sự việc để ngành chức năng khắc phục, sớm nối lại giao thông.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí