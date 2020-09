Xe sang Range Rover bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Chương Dương

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h45 chiều 27/9, chiếc xe Range Rover biển kiểm soát 30A-78676 kbất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Chương Dương, Hà Nội. vụ cháy xảy ra ở làn ôtô hướng vào nội đô, đoạn gần đường Nguyễn Văn Cừ. Ngọn lửa cùng khói đen bốc cao, có thể quan sát từ cách xa hàng cây số.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt để phân làn, không để vụ cháy lan sang các phương tiện khác.

Vụ vào giờ cao điểm nên gây tắc nghẽn nghiêm trọng, giao thông trên cầu cũng như trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng vào nội đô gần như "đóng băng". Nhiều phương tiện đã di chuyển sang các cây cầu khác như Vĩnh Tuy, gây áp lực giao thông khiến cho cây cầu này cũng trở nên ùn nặng.

