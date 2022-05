Xe máy lọt gầm container, chồng và con thiệt mạng, vợ nguy kịch

Theo đó, khoảng 15 giờ 48 phút chiều cùng ngày, người chồng điều khiển xe máy chở vợ và con nhỏ chạy trên đường ĐT743 hướng từ TP Dĩ An đi ngã tư miếu Ông Cù.

Khi đến đoạn qua trạm thu phí An Phú cũ (thuộc phường An Phú, TP Thuận An), xe máy bất ngờ té ngã văng qua làn đường ngược lại.

Hiện trường tai nạn.

Vừa lúc này, một xe container chạy tới đã cán qua người 3 nạn nhân.

Hậu quả làm người chồng chết tại chỗ, người con trai 9 tháng tuổi chết trên đường đi cấp cứu, còn người vợ hiện đang nguy kịch.

Sau tai nạn, chiếc container đã chạy khỏi hiện trường.

Chiếc xe máy bị cán nát.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo hình ảnh từ camera hành trình ghi lại, thời điểm trên nạn nhân chạy xe máy chung với một tốp xe máy khác, chưa rõ có va quẹt với phương tiện khác hay không mà khiến các nạn nhân bỗng nhiên văng qua bên kia đường.

Được biết, gia đình nạn nhân đang trên đường đi thăm người thân.

Hiện Công an đang tiến hành làm rõ và truy tìm chiếc container gây tai nạn.

