Xe máy chở 4 va chạm với ô tô ở Ô Chợ Dừa, 3 người trọng thương

Hiện trường vụ tai nạn liên quan đến xe máy với ô tô, khiến 3 người trên xe máy gãy chân

Sáng 10/10 trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (thành phố Hà Nội) xác nhận, lực lượng chức năng công an quận đang thụ lý giải quyết vụ TNGT trên địa bàn khiến 3 người gãy chân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày (10/10), tại Ngã 5 Ô Chợ Dừa thuộc địa bàn quận Đống Đa đã xảy ra vụ TNGT liên quan đến ô tô Morning màu trắng với một xe máy chở 4 người. Hậu quả, khiến 3 người đi xe máy gãy chân, các phương tiện hư hỏng nặng.

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, công an địa bàn có mặt thông báo cho Đội nghiệp vụ công an thụ lý giải quyết vụ việc.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin tới vụ việc.