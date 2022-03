Xe khách đánh lái húc văng người đi đường, cảnh tượng khiến ai nhìn cũng thót tim

Theo hình ảnh camera ghi lại, một chiếc xe khách đang di chuyển trên đường bỗng dưng đánh lái, đuôi xe hất sang phía làn đường có xe máy đang di chuyển. Hậu quả, một chiếc xe máy ngã lăn ra đường, người văng xa vài mét. Chưa rõ thiệt hại cụ thể về người và của, tuy nhiên theo như những hình ảnh này, người điều khiển xe máy có thể bị thương khá nặng sau va chạm.

Your browser does not support the video tag.

Tai nạn tại Bình Dương khiến người đi đường thót tim

Theo như người đăng tải clip, vụ việc xảy ra tại cổng chào Bình Dương. Theo nhiều người, đây cũng là khu vực thường xảy ra tai nạn.

Bên dưới clip, nhiều người dùng Facebook tỏ thái độ phẫn nộ với cách tham gia giao thông của tài xế xe khách.

- "Xe khách đi vừa nhanh vừa ẩu thế này thì không sớm cũng muộn gây tai nạn thôi. Xe khách ép làn rõ ràng. Hung thần xa lộ".

- "Chạy xe như ăn cướp vậy, đường rõ là đông. Chỗ cổng chào này đi qua toàn phải tập trung né xe, toàn xe khách chạy hú hồn".

Tác giả: Quỳnh Thư

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ