Xe hơi cũ giá rẻ tiếp tục giảm giá mạnh

2 tháng, ôtô nhập khẩu nguyên chiếc giảm hơn 43% Ở thị trường xe mới, số lượng xe nhập giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái về cả số xe nhập và cả giá trị. Theo Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2020, lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam đạt 14.523 chiếc, giảm 43,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống là 10.768 chiếc, giảm 39,6% và xe vận tải là 3.425 chiếc, giảm 53,3%. Hoạt động sản xuất xe lắp ráp trong nước cũng đang chậm lại do thiết bị nhập khẩu bị khan hiếm vì các nước cung cấp linh kiện như Trung Quốc, Hàn Quốc bùng phát dịch trên phạm vi rộng.