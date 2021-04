Xe hơi chở 15 người lao xuống kênh, 13 người chết đuối

Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát cho biết trong số những người chết đuối có cả tài xế và 7 trẻ em. Chỉ có 2/15 người trên chiếc SUV sống sót nhưng cũng bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra ở TP Tabuk, tỉnh Kalinga vào chiều 18-4. Các nạn nhân lúc đó đang trên đường tới một hồ nước nổi tiếng ở địa phương. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Chiếc SUV lao xuống kênh. Ảnh: PNA

Báo cáo ban đầu cho thấy tài xế Soy Lope Agtulao bất ngờ mất kiểm soát tay lái khiến chiếc SUV trượt khỏi đường và lao xuống kênh.

Dân làng và cảnh sát đã đưa các nạn nhân, hầu hết là người thân của nhau, đến 2 bệnh viện ở tỉnh Kalinga.

Các vùng miền núi phía Bắc Philippines thường xảy ra những vụ tai nạn đường bộ chết người do phương tiện bảo dưỡng kém, thiếu lan can và biển báo an toàn đường bộ cũng như việc thực thi các quy định về giao thông còn yếu.

Trong một diễn biến khác, 2 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe Tesla ở Mỹ, theo báo The Wall Street Journal. Chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao ở phía Bắc TP Houston thì đâm sầm vào một cái cây và bốc cháy, quan chức cảnh sát hạt Harris Mark Herman nói với phóng viên hôm 18-4.

Không có ai lái chiếc xe vào thời điểm xảy ra sự cố. Khi cảnh sát đến, họ nhìn thấy 1 trong 2 nạn nhân đang ngồi ở ghế phụ phía trước, người còn lại ở ghế sau.

Cảnh sát vẫn chưa xác định liệu túi khí bên tài xế có bung ra và hệ thống hỗ trợ lái có hoạt động tại thời điểm va chạm hay không.

Trên trang web của mình, Tesla cảnh báo các hệ thống hỗ trợ lái mà hãng cung cấp không giúp xe của họ tự động hoàn toàn. Vì vậy, việc giám sát của tài xế vẫn là cần thiết.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động