Xe chở rác tông chết nam sinh: Gia đình nạn nhân kiến nghị làm rõ 10 vấn đề

Sáng 23/6, HĐXX TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết định trả hồ sơ vụ xe chở rác đi sai giờ tông chết nam sinh, để điều tra làm rõ lại vụ án.

Ngày 26/6, anh Phan Thanh Tùng (bố của nạn nhân Phan Đình M.) cho biết, gia đình anh có bản kiến nghị gồm 10 điều gửi đến các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề chưa được sáng tỏ.

Theo anh Tùng, việc định khung, định tội đối với bị cáo Lê Hoàng Lê (sinh năm 1981, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội; tài xế xe tải chở rác của HTX Thành Công) chưa chính xác và đầy đủ.

"Hành vi của bị cáo Lê không cho thấy việc nỗ lực cứu giúp nạn nhân thông qua các bằng chứng thu thập được.

Ví dụ như cuộc điện thoại với ông Phó Giám đốc HTX Thành công sau khi Lê rời khỏi hiện trường 50m gần như ngay sau sự việc. Hình ảnh camera ghi nhận một người đàn ông ăn mặc, vóc dáng giống bị cáo rời khỏi hiện trường, lời khai của nhân chứng Nam", anh Tùng cho hay.

Thứ hai, việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo” theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là không khách quan. Bởi lời khai của bị cáo không đồng nhất trong quá trình điều tra.

Thứ ba là không có tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm I khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự “Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi” trong cáo trạng, thể hiện sự nương nhẹ tội với bị cáo.

Thứ tư là trên cơ sở clip tại cửa hàng hoa quả và lời khai của bị cáo thể hiện rõ, khi Lê phanh xe thì lùi ngay, sau đó bà Loan hô hoán thì Lê tiếp tục lùi lần nữa để mọi người kéo cháu Minh ra khỏi bánh xe.

"Điều này cho thấy, sau khi va chạm, chính lần lùi đầu tiên mới là chẹt vào cháu M., rồi kéo lê xe đạp của cháu 5m. Hành vi này có dấu hiệu của tội Giết người.

Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ nội dung trong kiến nghị của gia đình gửi các cơ quan chức năng ngày 4/5/2020", bố nạn nhân đề nghị trong đơn.

Theo bố cháu M., cơ quan chức năng cần làm rõ tốc độ của xe chở rác trước thời điểm gây tai nạn vì với quãng đường ngắn, vì sao sau khi phanh xe còn trượt 5m (trong khi theo lời khai của bị cáo Lê chỉ chạy khoảng 10km/h).

Vì vậy, việc thực nghiệm hiện trường cần phải được thực hiện lại, theo đúng thực tế (liên quan đến trọng tải xe, khoảng cách đầu xe với nạn nhân).

Điểm không hợp lý ở chỗ, hình ảnh thực nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân khi vượt qua đầu xe ở khoảng cách quá gần (chỉ khoảng 20 đến 30cm). Nếu phương tiện gây tai nạn đi với tốc độ 10km/h theo lời khai của bị cáo, liệu rằng nạn nhân có đủ sức, có dám vượt qua đầu xe hay không?

Bố của cháu bé cũng đặt câu hỏi, tại sao cơ quan điều tra không sử dụng thiết bị GPS, cũng như tính vận tốc của phương tiện thông qua thời gian thực thể hiện trên hai camera thu được từ nhà hàng và cửa hàng hoa quả.

“Khả năng cao là cháu M. vượt qua đầu xe lúc xe chở rác tạm dừng do có chiếc xe đen đi đằng trước chuyển hướng”, anh Tùng phỏng đoán.

Vấn đề thứ năm gia đình nạn nhân kiến nghị là cần thu thập toàn bộ lệnh vận chuyển, dữ liệu thiết bị hành trình (bắt buộc phải lắp theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP) đối với các xe chở rác của HTX Thành Công trước khi xảy ra tai nạn đến nay để làm rõ có thực sự các xe này chỉ chạy sai giờ trong ngày 12/4/2019 hay trong suốt thời gian từ đó tới nay.

Điều này sẽ làm rõ được trách nhiệm của những người có thẩm quyền liên quan việc quản lý, điều động các xe thu gom rác này.

Sáu là, ông Nguyễn Ngọc Phương và ông Nguyễn Tiến Trung có hành vi ký khống lệnh vận chuyển và ký giám sát lệnh điều động trái pháp luật, trái khung giờ theo quy định hiện hành của pháp luật là nguyên nhân gián tiếp khi để Lê lái xe đi thu gom rác ngoài giờ quy định gây nên vụ tai nạn chết người.

Hành vi này thoả mãn dấu hiệu, cấu thành Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Chi tiết đã nêu tại đơn kiến nghị và giải trình của luật sư trước đó).

Ngoài ra, gia đình cháu M. đề nghị xem xét trách nhiệm người đứng đầu của ông Lê Hồng Thắng – Giám đốc Ban Quảng lý dự án Đầu tư Xây dựng Quận Thanh Xuân trong việc điều hành quản lý hoạt động của đơn vị về việc giám sát thực hiện Hợp đồng của đối tác trong Hợp đồng (Thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn vệ sinh công cộng tại Quận Thanh Xuân năm 2016-2020) giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Quận Thanh Xuân với liên danh HTX Thành Công và Công ty Cổ phần Xanh.

“Ông Lê Hồng Thắng để mặc cho HTX Thành Công tổ chức vận chuyển rác sai giờ quy định trong thời gian dài, kể cả ngay sau khi xảy ra tại nạn thương tâm với cháu M., kể cả sau khi gia đình tôi có ý kiến”, anh Tùng nêu.

Gia đình cháu M. đề nghị cần làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu HTX Thành Công là ông Phạm Thiện Lộc, trong việc các xe rác của HTX Thành Công vẫn liên tiếp vi phạm pháp luật chạy trong giờ cấm ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn cháu M. Điều này thể hiện sự thách thức và coi thường pháp luật của HTX Thành Công.

Bên cạnh đó, anh Tùng cho rằng cần xem xét lại năng lực thực tế của HTX Thành Công trong việc thực hiện Hợp đồng vận chuyển rác với Ban Quảng lý dự án Đầu tư Xây dựng Quận Thanh Xuân khi mà HTX Thành Công vẫn luôn phải tổ chức cho các xe thu gom rác chạy mọi giờ trong ngày (ngoài giờ quy định) thể hiện không đủ năng lực phương tiện đáp ứng yêu cầu thu gom rác nếu chỉ trong giờ quy định từ 19h30 đến 6h00 sáng hôm sau.

Điều cuối cùng gia đình nạn nhân kiến nghị là cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền quận Thanh Xuân trong việc không hề có biện pháp ngăn chặn, xử lý mà vẫn để các xe thu gom rác thải chạy sai giờ quy định là nguyên nhân gây ra tai nạn chết người.

"Sự lơ là này chính là tạo điều kiện cho HTX Thành Công tiếp tục tổ chức cho các xe này lộng hành", anh Tùng bức xúc nói.

Vào khoảng 14h30 ngày 12/4/2019, tài xế Lê Hoàng Lê nhận lệnh của HTX Thành Công lái xe đi thu gom rác tại quận Thanh Xuân. Theo quy định, đây là khung giờ xe chở rác không được phép hoạt động. Đến khoảng 16h cùng ngày, xe di chuyển trên đường Vũ Trọng Phụng hướng về Ngụy Như Kon Tum. Khi đến lối mở để quay đầu (đoạn số nhà 124 Vũ Trọng Phụng), do có ô tô màu đen ở phía trước đang đi chậm dần để quay đầu nên Lê lái xe chậm và gần như dừng hẳn. Sau khi xe ô tô màu đen quay đầu xong, tài xế Lê không quan sát gương cầu bên phải và cũng không nghĩ có phương tiện giao thông khác vòng cắt qua đầu ô tô nên đạp ga tăng tốc lên khoảng 10km/h, tông trúng cháu M. Do xe chở nặng nên sau va chạm tiếp tục đi 5m mới dừng lại khiến cháu M. bị xe chở rác kéo lê một đoạn. Cháu M. bị thương tích nặng, được chuyển sang Bệnh viện 198 rồi qua đời vào khoảng 18h cùng ngày. Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lê về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

