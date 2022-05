Xe chở dầu bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Theo một đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội 7, phòng 8 (Cục CSGT) xác nhận vụ cháy xuất phát từ một xe tải chở nhớt chạy trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Vụ cháy xảy ra trên làn xe hướng từ TP.HCM về miền Tây, tại km38 thuộc địa phận tỉnh Long An.

Theo vị đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội 7, hiện công tác chữa cháy đang được triển khai.

Khói bốc cao trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ông Nguyễn Văn Thành Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV cho biết lúc 12h40 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra vụ xe tải mang BKS 65C-023.42 chở nhớt tự bốc cháy.

Vị trí xảy ra vụ cháy tại km37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An). Chiếc xe do tài xế Nguyễn Hoàng Thương sinh năm 1973 cầm lái.

Your browser does not support the video tag.

Xe tải bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương kèm theo tiếng nổ - Video: Bạn đọc cung cấp

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả 2 hướng, tài sản cao tốc hư hỏng gồm mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng (đang thống kê báo cáo).

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết hiện đã phong toả cao tốc TP.HCM - Trung Lương phía cửa vào TP.HCM để phục vụ công tác chữa cháy.

Các đơn vị liên quan đang xử lý hiện trường, khắc phục hư hỏng để sớm đưa đoạn tuyến cao tốc vào khai thác trở lại.

Giao thông ngưng trệ do đám cháy gây ra - Ảnh: SƠN LÂM

Tác giả: SƠN LÂM – MẬU TRƯỜNG – HOÀI THƯƠNG - ĐỨC PHÚ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ