Xe cảnh sát "ập" tới sạp cá bên đường, chị chủ giật mình bỗng "thở phào" vì ánh nhìn về một hướng của 2 chiến sĩ CSGT

Bán hàng có bị phạt và tính vào vi phạm CT16 hay không? Tất nhiên là không nếu các tiểu thương bán các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, cá, rau củ... và tuân thủ các quy định giãn cách phòng, chống dịch.

Thế nhưng tâm lý của đa số chung người bán vẫn "chột dạ" đôi chút, lo lắng đôi chút xem đã đảm bảo an toàn dịch bệnh cho cả bản thân lẫn người mua hay chưa.

Như chị chủ sạp cá dưới đây. Chẳng biết loại cá chị đang bán là cá gì mà nhìn tảng cá tươi sống, đỏ thịt bày trên sạp, ai cũng muốn ghé lại mua liền. Đang vui vẻ đứng trông hàng thì từ đằng xa, 2 chiến sĩ CSGT chạy xe máy bỗng ập tới.

Chị chủ phút chốc hoang mang vì không rõ 2 anh dừng lại vì lý do gì vì rõ ràng mặt hàng chị bán nằm trong danh sách thực phẩm thiết yếu.

Xe cảnh sát "ập" tới sạp cá bán bên vỉa hè, chị chủ sợ "mất mật" bỗng thở phào khi thấy ánh mắt cả 2 nhìn chăm chăm về một hướng

Đứng một hồi, cả 2 nói gì đó với nhau qua lớp khẩu trang dày, đáng chú ý là ánh mắt cả 2 chiến sĩ đều nhìn chăm chăm về một hướng. Tất nhiên không phải nhìn chị chủ, mà hóa ra là nhìn... khúc cá.

Đến đây cả chị chủ lẫn dân tình đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người cũng tò mò cái kết nào dành cho chị chủ sạp cá nên để lại bình luận dưới đoạn clip chị đăng: "Thế rốt cuộc là 2 chú mua hay là không cho bán vậy chị ơi"? Và chị chủ mới vui vẻ trả lời rằng: "Mua nha các bạn. Chắc 2 anh mua về rồi".

Số khác cũng hài hước đùa vui với chị chủ rằng, bán hàng tươi ngon như chị, 2 chú cảnh sát không mua ủng hộ cũng hơi "phí":

- Nhìn ánh mắt 2 ông thèm thuồng chưa kìa. 2 ông chắc đang bàn nhau: "Con cá này bao nhiêu kg ta", "Mua cá rồi nên chế biến thành món gì ta?"

- Khúc cá mình nhìn còn thèm. Chắc cả 2 đang nghĩ trả giá bao nhiêu để về nhậu nhắm mồi, làm gì căng!

- Nhìn là biết mua cá rồi, đàn ông đi chợ vụng về lắm luôn đó. Nhìn coi thấy dễ thương gì đâu.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc