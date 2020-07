Xe biển xanh vào sát máy bay đón Phó Bí thư Phú Yên và con dâu: Người thân có được đưa đón?

Liên quan đến vụ việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn và người thân được xe biển xanh đón tại khu vực hạn chế của sân bay Tuy Hòa, ngày 7/7, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên đã thông tin về vụ việc.

Theo đó, ngày 12/6/2020 ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã đi trên chuyến bay VN1661 của Hãng Hàng không Việt Nam Airlines từ sân bay Tuy Hòa, Phú Yên đến thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra sức khỏe. Việc này thực hiện theo kế hoạch của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh, Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 và khám kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 14/6/2020 ông Lương Minh Sơn đi chuyến bay VN1660 từ Thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Tuy Hòa lúc 12h10 cùng ngày.

Hình ảnh xe biển xanh vào sát máy bay đón ông Sơn và người thân.

Theo đó, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên khẳng định, việc ông Lương Minh Sơn đi khám sức khỏe là theo kế hoạch và đúng theo quy định, không đi vì mục đích cá nhân.

Nói về thông tin xe công vào khu vực hạn chế của sân bay Tuy Hòa để đón ông Lương Minh Sơn và một người con của ông, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, theo Thông tư số 13/2019/TT BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, tại điều 14 có quy định phương tiện được cấp giấy phép về kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay để phục vụ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo quy định trên, xe ôtô Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 78A 011-14 đón ông Lương Minh Sơn ngày 14/6/2020, đã được Cảng vụ hàng không miền Trung cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, được ra vào khu vực hạn chế sân bay Tuy Hòa. Như vậy, ông Lương Minh Sơn được xe công vụ 78A 011-14 đón theo đúng chế độ quy định.

Điều 14, thông tư 13/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam nêu rõ, phương tiện được cấp giấy phép có giá trị sử dụng dài hạn bao gồm phương tiện thuộc quản lý của cơ quan Đảng, Nhà nước có nhiệm vụ phục vụ chuyên cơ;

Phương tiện thuộc quản lý của cơ quan Đảng, Nhà nước và chuyên phục vụ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương trở lên; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phương tiện được cấp giấy phép có giá trị sử dụng ngắn hạn gồm: Phương tiện sử dụng để đưa đón khách quốc tế từ cấp Bộ trưởng trở lên; Phương tiện có nhiệm vụ đột xuất để: thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phục vụ hoạt động của cảng hàng không, sân bay tại khu vực hạn chế; Phương tiện quy định tại khoản 7 Điều này nhưng chưa được cấp giấy phép có giá trị sử dụng dài hạn; Các trường hợp đặc biệt do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm.

Phương tiện quy định chỉ được cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn khi người đề nghị cấp giấy phép viết và cam kết vào sổ giao nhận giấy phép tại nơi cấp giấy phép như sau: “Cam kết của người đề nghị cấp giấy phép: người điều khiển phương tiện được cấp giấy phép tự liên hệ để có người đi cùng hoặc phương tiện dẫn đường theo quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam”.

Tại khoản 4, nêu rõ, đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được cấp thẻ có giá trị sử dụng dài hạn với điều kiện không có án tích theo quy định của pháp luật và đáp ứng một trong các điều kiện sau:... “Thường xuyên, chuyên trách đưa, đón các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương trở lên; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; người điều khiển phương tiện quy định tại điểm b và c khoản 7 Điều này:...”.

Tuy nhiên, Thông tư 13/2019 cũng không đề cập đến việc người nhà của các chức danh nêu trên thuộc diện được cấp thẻ hoặc được sử dụng thẻ để ra vào khu vực hạn chế sân bay.

Trước đó, chiều 6/7, tài khoản facebook B.N đã đăng tải lên một nhóm Facebook hình ảnh kèm thông tin ông Lương Minh Sơn điều xe biển xanh chạy vào sân bay, tới cầu thang máy bay để rước con dù chỉ cần đi bộ 200 bước là tới sảnh đón. Người đăng tải thông tin cho biết thêm, ông Sơn đi chuyến bay mang số hiệu VN1660 bay từ TP.HCM đến sây bay Tuy Hòa. Khi máy bay hạ cánh, xe ô tô biển số xanh 78A – 001.14 lập tức áp sát khu hạn chế (cầu thang máy bay) để đón ông cùng người con.

Ông Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, không biết người đưa thông tin này lên mạng xã hội là có ý đồ gì. Ngày 7/7 ông sẽ đề nghị công an vào cuộc làm rõ, đồng thời sẽ xem xét để khởi kiện.

Liên quan vụ việc trên, trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Kình, Giám đốc Cảng hàng không Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, theo báo cáo của sân bay, cách đây 10 ngày, có ôtô mang biển số xanh của ông Lương Minh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đang sử dụng làm thủ tục để đón người ở cầu thang sân bay với chuyến bay từ TP.HCM ra.

Việc ông Sơn đưa ô tô vào cầu thang máy bay có giấy phép của cảng vụ cấp, về mặt an ninh thì lực lượng an ninh đã kiểm tra xe, gầm xe và người trên xe trước khi vào.

