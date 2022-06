Xe Audi đâm chết 3 người ở Bắc Giang: Trên đường thăm con trai về gặp nạn

Trưa nay (3/6), ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường thực Ban ATGT tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ xe Audi đâm xe mô tô khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong. Cùng đi có lãnh đạo Sở GTVT và Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang.

Đại diện gia đình nạn nhân cho biết, ngoài 3 người gặp nạn, tử vong, gia đình còn có người con trai sinh năm 2002, đang là sinh viên 1 trường cao đẳng trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Bắc Giang thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Ngày thường, nạn nhân Nguyễn Mạnh H. (SN 1974) chuyên cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. Vợ anh H. Là chị Dương Thị Q. (SN 1978) là giáo viên tiểu học. Kinh tế gia đình cũng thuộc diện khấm khá.

Thời điểm xảy ra vụ TNGT trên, 3 người trong gia đình đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi thăm con trai đang thực tập tốt nghiệp tại Hà Nội. Sau khi nhận xe từ nhà người quen trên đường về nhà thì xảy ra vụ TNGT đáng tiếc.

Trực tiếp trao quà hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, ông Lê Ô Pích đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát quá to lớn của gia đình.

Cận cảnh đám tang của các nạn nhân trong vụ TNGT thương tâm.

Trước đó, khoảng 24h đêm 2/6, Công an TP Bắc Giang nhận được tin báo tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (cạnh UBND tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Tài xế gây ra vụ TNGT trên là Nguyễn Quốc Th. (SN 1987, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang), hiện công tác tại ban quản lý thuộc 1 Sở ở Bắc Giang.

Cảnh sát xác định, tài xế Th. đã sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế Th. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở, không sử dụng các chất ma tuý.

Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần vi phạm ở mức 0,4 mg/lít khí thở, người điều khiển phương tiện đã có thể bị phạt ở mức kịch khung, với mức phạt tiền từ 30- 40 triệu đồng, tước bằng lái từ 22- 24 tháng.

