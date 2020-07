Xe 7 chỗ gây tai nạn kinh hoàng khiến cô gái tử vong với thi thể biến dạng

Khoảng 9h sáng 14/7, tại km 59+700 QL5 (đoạn qua cầu Lai Vu, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), xe ôtô BKS 15A-069.44 do ông Trần Thế Chuyền (SN 1958, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) điều khiển đã liên tiếp va chạm với xe mô tô 34B2-142.55 do chị Đỗ Thị Lức (SN 1990; trú tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Hải Dương) điều khiển và xe mô tô 16K4-1259 do ông Nguyễn Thanh Tuân (SN 1945; trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển.

Cú va chạm mạnh kiến xe ô tô lao lên vệ đường đâm đổ biển báo hiệu đường bộ. Riêng chị Lức tử vong tại chỗ trong tình trạng đầu lìa khỏi cổ, còn ông Tuân bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, điều tiết giao thông trên QL5 hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Cũng trong sáng nay 14/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra tại Km70+700 trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, Hải Dương) khiến một nam thanh niên điều khiến xe máy tử vong tại chỗ.

Cụ thể, nạn nhân là Hạng A Mai (SN 1999, quê ở huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu), điều khiển xe mô tô mang BKS 27B2-058.19 điều khiển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đã tông vào phần đuôi xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C-159.44, rơ-mooc BKS 15R-058.93 do anh Đỗ Văn Cương (SN 1992, ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang đỗ bên đường cùng chiều. Vụ va chạm khiến anh Mai tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng phần đầu. Anh Mai tử vong trên tư thế gây ám ảnh, vắt ngang xe máy do chính anh điều khiển.

Được biết anh Mai đang làm công nhân tại Công ty 35 thuộc Tổng công ty Đông Bắc, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT Trạm Ba Hàng phối hợp Công an huyện Kim Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông lập biên bản và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời thông báo cho gia đình nạn nhân đến nhận thi thể, lo hậu sự.

