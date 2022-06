Xăng dầu ngóng giảm thuế

Vận tải "than trời" với giá xăng tăng Ngày 13-6, tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp do UBND tỉnh An Giang tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Xuân, chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh An Giang, đã kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh An Giang có ý kiến đề nghị Chính phủ bỏ bớt thuế trong cấu thành giá xăng để giúp các doanh nghiệp vận tải có thể tồn tại trong "bão giá" hiện nay. "Xăng dầu đã và đang tăng liên tục làm các doanh nghiệp vận tải sống "vật vờ". Nếu xăng tiếp tục tăng như hiện nay sẽ "bứt gân" của các doanh nghiệp vận tải. Chúng tôi đề nghị tỉnh An Giang sớm kiến nghị Chính phủ giảm thuế nhập khẩu xăng dầu để kéo giảm giá xăng xuống trong thời gian ngắn, để cứu các doanh nghiệp vận tải. Vì bây giờ chúng tôi cố gắng gồng gánh vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa mà không thể tăng cước vận chuyển trong giai đoạn này được", ông Xuân nói. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng kiến nghị giãn, giảm thuế, giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, bất cập của luật đầu tư, đất đai... Ông Lê Văn Phước, phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết sẽ giao Sở Công thương tổng hợp các ý kiến, đề xuất liên quan đến giá xăng dầu gửi về Bộ Công thương, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc hỗ trợ giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp đã nêu, nhất là việc tiếp cận nguồn vốn. (BỬU ĐẤU) PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Cần tạm dừng thu thuế nhiên liệu Trước cơn sốc giá xăng dầu, nhiều nước trên thế giới đã tạm ngừng thu thuế đối với mặt hàng nhiên liệu. Ngay cả các quốc gia giàu có như các nước châu Âu hay một số bang ở Mỹ cũng đã tạm thời ngừng thu thuế trong khoảng thời gian ngắn để chờ qua đợt khủng hoảng nhiên liệu, khi giá dầu thô hạ nhiệt sẽ tái thu các loại thuế này hoặc họ có các chính sách hỗ trợ riêng nhằm kìm giá xăng dầu trong nước. Trong đó những nước có lợi thế về khai thác dầu mỏ (trong đó có Việt Nam) cũng đã có những hỗ trợ để người dân trong nước có được giá xăng dầu thấp hơn so với các nước khác. Nếu để giá xăng dầu tiếp tục tăng cao chót vót sẽ tăng lạm phát, gây thêm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp vốn đã chịu tổn thương nặng nề sau 2 năm dịch. Đặc biệt lạm phát sẽ khiến lãi suất tăng, các gói kích thích kinh tế, các chương trình đầu tư công không thể giải ngân vì giá nhiên vật liệu, vật tư tăng lên, phá vỡ các kế hoạch, buộc phải điều chỉnh dự toán. Do đó, theo tôi, giải pháp hiện nay là vì mục tiêu lớn ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần kiểm soát lạm phát, Chính phủ cần đề xuất để Quốc hội quyết định tạm dừng thu thuế đối với xăng dầu, lồng ghép trong nghị quyết cuối kỳ họp này. Dù việc tạm dừng thu thuế ảnh hưởng đến ngân sách nhưng nếu chúng ta chấp nhận giảm thu thuế nhiên liệu sẽ có điều kiện để tăng thu từ các nguồn khác. (NGỌC HIỂN ghi)