Xâm nhập sàn tiền ảo đánh cắp thông tin, 'hacker' Nhâm Hoàng Khang có dấu hiệu của tội khác?

Theo nội dung vụ án, Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị VKSND TP.HCM truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Là người làm nhiều ngành nghề có liên quan đến công nghệ thông tin như thiết kế website, dựng phim, sửa chữa điện thoại di động nên Nhâm Hoàng Khang có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Khoảng cuối tháng 10-2020, Khang sử dụng điện thoại di động truy cập website https://t-rex.exchange đăng ký mở nhiều tài khoản.

Sau khi có tài khoản, Khang phát hiện sàn T-Rex có nhiều lỗi có thể lấy được thông tin tài khoản của người khác (lỗi lấy được hết tiền trong ví điện tử, lỗi lấy được CMND khách hàng trên sàn, lỗi lộ thông tin cơ sở dữ liệu...) nên đã "tống tiền" ông Vũ Ngọc Châu - chủ sàn T-Rex.

Từ tháng 11-2020 đến tháng 1-2021, phía ông Châu chuyển khoản cho Khang tổng cộng 433,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Khang còn xâm nhập vào tài khoản Facebook của 1 nghệ sĩ. Sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng... nhưng người này xác định không bị thiệt hại và không tố cáo Khang.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung.

Cụ thể, hồ sơ thể hiện Khang xâm nhập vào trang T-Rex chiếm quyền điều khiển tài khoản, chuyển 29.672,36126 USDT về tài khoản của Khang. Sau khi bị nhân viên sàn T- Rex khóa tài khoản, Khang tiếp tục xâm nhập vào sàn này đánh cắp dữ liệu 29.000 khách hàng của sàn T-Rex.

Theo tòa, hành vi này của Khang có dấu hiệu của một tội phạm khác. Do đó, cần xác định bị can thực hiện bằng phương thức nào, cách thức vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị hoặc các phương thức khác của bị can như thế nào để xâm nhập được vào sàn T-Rex.

Việc chiếm quyền điều khiển ra sao, có can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử không? Lấy cắp dữ liệu như thế nào và có sử dụng trái phép hoặc thay đổi làm giả, hủy hoại dữ liệu hay không để xác định có dấu hiệu phạm tội?

Đồng thời, Khang đã chiếm đoạt 29.672,36126 USDT, do vậy cần xác định đây có phải hành vi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của người khác để chiếm đoạt tài sản không?

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ