Xác minh clip CSGT đấm lái xe

Ngày 10/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người mặc sắc phục CSGT khống chế một người đàn ông. Cùng lúc, một người khác đã bị ghì xuống đất.

Trong clip có đoạn người đàn ông bị người mặc sắc phục CSGT vật xuống đất, đấm vào mặt nhiều lần.

Hình ảnh nhóm CSGT khống chế tài xế được cắt từ clip.

Anh H. (người chứng kiến) cho biết vụ việc xảy ra ở xã Tiền An (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Trước khi xảy ra việc khống chế tài xế xe tải, lực lượng CSGT trong lúc truy đuổi có trưng dụng xe máy của người dân để cản phương tiện này. Ngoài ra, lực lượng CSGT đã đập vỡ kính chắn trên xe tải.

Trao đổi với Zing, thượng tá Vũ Xuân Lịch, Trưởng công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), cho biết người nhóm người mặc sắc phục nói trên thuộc đội CSGT thị xã Quảng Yên đang trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cụ thể, sáng 9/8, tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, ôtô tải chở than do lái xe B.H.C. điều khiển đã bỏ chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng.

“Khi tổ công tác truy đuổi, lái xe chống đối, đâm vào xe của CSGT. Lúc sau, lực lượng chức năng khống chế 2 người đàn ông trên xe tải”, thượng tá Lịch thông tin.

Khi được hỏi về hành động chửi, đấm vào mặt của chiến sĩ CSGT, ông Lịch cho biết đơn vị sẽ điều tra cụ thể và xử lý cán bộ nếu vi phạm.